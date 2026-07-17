Giá vàng sắp tăng gấp đôi lên 8.000 USD/ounce? Chuyên gia chỉ ra tín hiệu quyết định

Có dự báo ghi nhận vàng sẽ tăng 8.000 USD/ounce trong 5 năm tới. Ảnh Reuters.

Sau nhiều năm tăng mạnh, vàng vẫn là một trong những tài sản có diễn biến ấn tượng nhất trên thị trường tài chính toàn cầu. Kể từ năm 2020, giá vàng đã tăng từ khoảng 1.585 USD/ounce lên hơn 4.000 USD/ounce như hiện nay, bất chấp những giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lạm phát vẫn là mối lo thường trực và lãi suất tại nhiều nền kinh tế lớn đang ở mức thấp, các kênh đầu tư truyền thống ngày càng kém hấp dẫn. Điều này sẽ khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, qua đó đẩy giá kim loại quý đi lên.

Lộ "đại gia" mua vàng, có thể đẩy giá lên tới 8.000 USD/ounce

Một nghiên cứu gần đây của Deutsche Bank cho thấy, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng tốc tích lũy vàng.

Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nền kinh tế mới nổi liên tục bổ sung vàng vào kho dự trữ ngoại hối. Deutsche Bank cho rằng xu hướng này có thể đưa giá vàng lên khoảng 8.000 USD/ounce vào năm 2031, gấp đôi so với hiện nay.

Frank Schallenberger, chuyên gia của Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), cho rằng nhiều yếu tố đang cùng lúc hỗ trợ giá vàng, bao gồm kỳ vọng các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu, hoạt động mua vào mạnh của các ngân hàng trung ương và nhu cầu cao đối với vàng miếng cũng như vàng xu.

Động lực mới từ doanh nghiệp tiền số

Một yếu tố đáng chú ý là sự xuất hiện của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.

Theo ông Schallenberger, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư liên quan đến tiền số ngày càng đa dạng hóa danh mục bằng cách mua thêm vàng. Nếu xu hướng này tiếp tục, đây sẽ là động lực mới giúp giá vàng duy trì đà tăng trong những năm tới.

Michael Hsueh, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Deutsche Bank Research, cho biết lực mua trên thị trường hiện chủ yếu đến từ các khách hàng "ít nhạy cảm với giá", điển hình là các ngân hàng trung ương.

Ngược lại, những người mua nhạy cảm với giá như người tiêu dùng trang sức đã giảm vai trò. Theo ông, chính nhu cầu ổn định từ các ngân hàng trung ương là yếu tố quan trọng giúp giá vàng tăng mạnh trong giai đoạn 2021-2025.

Thomas Kulp, chuyên gia của DZ Bank, cũng cho rằng động lực lớn nhất của vàng trong những năm gần đây là sự gia tăng bất ổn địa chính trị.

"Vàng hấp dẫn nhờ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn và là công cụ bảo toàn giá trị trong thời kỳ bất ổn", ông nhận định.

Vàng có còn là "hầm trú ẩn" an toàn?

Trong nhiều thập kỷ, vàng luôn được coi là tài sản bảo vệ giá trị trước lạm phát và khủng hoảng.

Tuy nhiên, Frank Schallenberger cảnh báo nhà đầu tư không nên dồn toàn bộ tài sản vào vàng.

Theo ông, việc phân bổ khoảng 5-10% danh mục vào vàng là hợp lý vì có thể giúp giảm biến động của danh mục đầu tư.

Ở chiều ngược lại, Deutsche Bank lại đánh giá cao hơn vai trò của kim loại quý.

Ông Michael Hsueh cho rằng vàng vẫn là công cụ lưu giữ giá trị hiệu quả, đặc biệt đối với các ngân hàng trung ương.

Ba lý do chính khiến họ tiếp tục mua vàng là đa dạng hóa dự trữ, phòng ngừa rủi ro địa chính trị và bảo vệ trước lạm phát.

Trong khi đó, ông Thomas Kulp khẳng định vàng vẫn là "nơi trú ẩn an toàn cuối cùng" mỗi khi thị trường rơi vào khủng hoảng.

Dù vậy, ông cũng lưu ý giá vàng vẫn có thể biến động mạnh trong ngắn hạn và nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi phân bổ vốn.

Dự báo trái chiều về tương lai

Không phải chuyên gia nào cũng tin vàng sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới.

Chuyên gia Frank Schallenberger cho rằng đợt tăng giá mạnh vừa qua chủ yếu được hỗ trợ bởi dòng tiền vào các quỹ ETF vàng và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, cả hai động lực này gần đây đều có dấu hiệu chậm lại.

"Ở mặt bằng giá hiện nay, tôi chưa thấy yếu tố đủ mạnh để đưa giá vàng tăng gấp đôi trong 5 năm tới", ông nhận định.

Trong khi đó, Deutsche Bank vẫn giữ nguyên dự báo lạc quan.

Theo ông Michael Hsueh, thế giới đang bước vào giai đoạn mà ông gọi là "sự trở lại của lịch sử", khi cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt và có nhiều điểm tương đồng với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ông cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nâng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối. Nếu dự trữ ngoại hối của các nền kinh tế mới nổi giảm từ khoảng 8.000 tỷ USD xuống còn 5.000 tỷ USD, giá vàng hoàn toàn có thể đạt khoảng 8.000 USD/ounce.

Trong khi đó, DZ Bank đưa ra dự báo thận trọng hơn. Theo ông Thomas Kulp, giá vàng có thể quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới nhờ các yếu tố hỗ trợ cơ bản vẫn còn nguyên. Về dài hạn, ông vẫn giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng của kim loại quý này.