Giá vàng trải qua tháng tồi tệ nhất kể từ 2008 nhưng khối lượng giao dịch bùng nổ lại cho thấy điều bất ngờ gì?

Đà suy giảm mạnh trong tháng 3/2026 – giai đoạn được xem là “cú sốc” lớn nhất của vàng trong gần hai thập kỷ. Cụ thể, giá vàng đã mất hơn 13% trong tháng 3, đánh dấu mức giảm sâu nhất kể từ tháng 10/2008, đồng thời chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 8 tháng liên tiếp trước đó.

Theo phân tích từ EBC, nguyên nhân khiến vàng lao dốc không chỉ đến từ việc nhu cầu trú ẩn suy yếu, mà còn bắt nguồn từ các yếu tố vĩ mô. Đồng USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ – cả danh nghĩa và thực – cùng tăng vào cuối tháng, trong khi kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi mạnh sau cú sốc giá dầu liên quan đến xung đột Iran, đã gây áp lực lớn lên giá vàng.

Đáng chú ý, làn sóng bán tháo bắt đầu sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2, khiến giá dầu tăng vọt và kéo theo sự điều chỉnh mạnh trên toàn bộ thị trường tài chính.

Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến giá, hoạt động giao dịch vàng lại bùng nổ chưa từng có. Theo dữ liệu từ The Kobeissi Letter, khối lượng giao dịch vàng trung bình mỗi ngày trong năm 2025 đã đạt tới 361 tỷ USD – gần gấp ba lần so với mức 134 tỷ USD/ngày của năm 2021.

Trong đó, giao dịch trên thị trường phi tập trung (OTC) đạt khoảng 180 tỷ USD/ngày, trong khi các sàn giao dịch ghi nhận khoảng 174 tỷ USD/ngày. Ngoài ra, các sản phẩm giao dịch trên sàn (exchange-traded) đóng góp thêm khoảng 7 tỷ USD/ngày.

Với quy mô này, vàng hiện được giao dịch nhiều hơn hầu hết các tài sản tài chính lớn. Cụ thể, khối lượng giao dịch hàng ngày của vàng đã vượt xa tín phiếu kho bạc Mỹ (186 tỷ USD), cặp tiền EUR/GBP (169 tỷ USD) và chỉ số Dow Jones (khoảng 100 tỷ USD).

Thậm chí, tổng giá trị giao dịch của các cổ phiếu công nghệ hàng đầu như Apple, Nvidia và Tesla cộng lại cũng chỉ đạt khoảng 26 tỷ USD/ngày trong năm 2025 – thấp hơn rất nhiều so với vàng.

Báo cáo nhận định: “Hoạt động trên thị trường vàng đang tăng tốc với tốc độ kỷ lục”, cho thấy dù giá biến động mạnh, nhà đầu tư vẫn tham gia, thậm chí coi đây là cơ hội giao dịch.

Vàng được giao dịch nhiều hơn bất cứ loại tài sản tài chính lớn. Ảnh Beincrypto

Ở một diễn biến khác, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục duy trì. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), lượng mua ròng đạt 19 tấn sau khi chững lại trong tháng 1. Dù đã phục hồi so với tháng trước, con số này vẫn thấp hơn mức trung bình 26 tấn/tháng của năm 2025.

Tổng thể, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, nơi giá có thể giảm sâu trong ngắn hạn nhưng dòng tiền và mức độ quan tâm lại gia tăng mạnh mẽ – một dấu hiệu cho thấy vai trò chiến lược của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu vẫn chưa hề suy chuyển.

Trong phiên giao dịch vào sáng 8/4 ( tối 7/4 theo giờ New York), giá vàng thế giới đạt mốc 4.810 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã tăng đáng kể so với phiên trước sau khi Tổng thống Trump cho biết đã đồng ý tạm dừng các cuộc không kích và tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần, qua đó làm dịu lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng.



