Giá vàng trượt dốc không phanh: Chuyên gia hé lộ điều thị trường thực sự đang đặt cược

Giá vàng tiếp tục lao dốc không phanh. Ảnh Getty/íStock.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á sáng 20/7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.992 USD/ounce, giảm mạnh 24 USD/ounce so với thời điểm chốt tuần vừa qua.

Theo các chuyên gia, diễn biến của vàng hiện phản ánh chính xác những gì nhà đầu tư đang "đặt cược" cho chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Giá vàng sáng 20/7.

Lạm phát hạ nhiệt nhưng chưa đủ cứu giá vàng

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 6 bất ngờ giảm 0,3%, trái ngược với dự báo đi ngang của thị trường. Trước đó, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng cho thấy áp lực lạm phát đang suy yếu.

Các số liệu này củng cố nhận định rằng lạm phát cơ bản tại Mỹ đang dần được kiểm soát, qua đó làm giảm khả năng Fed sẽ sớm tăng lãi suất.

Tuy nhiên, tác động tích cực đối với giá vàng nhanh chóng bị lu mờ khi xung đột tại Trung Đông leo thang, kéo giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp.

Giá năng lượng tăng trở lại làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể bùng phát lần nữa, khiến Fed gặp khó khăn hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ, dù trước đó áp lực giá cả đã có dấu hiệu giảm bớt.

Fed vẫn giữ lập trường thận trọng

Thông thường, lạm phát hạ nhiệt sẽ gây áp lực lên đồng USD và hỗ trợ giá vàng do kỳ vọng lãi suất giảm.

Tuy nhiên, lần này diễn biến lại khác. Giá dầu leo thang khiến thị trường nghi ngờ xu hướng giảm lạm phát có thể không kéo dài, từ đó làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng.

Trong tuần này, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định ngân hàng trung ương vẫn đặt mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%. Ông cho biết Fed sẵn sàng điều chỉnh lãi suất nếu áp lực giá cả trở nên dai dẳng hơn.

Ông Warsh cũng bác bỏ quan điểm cho rằng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động tạo ra lạm phát trên diện rộng.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết bà sẵn sàng ủng hộ các biện pháp chính sách bổ sung nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Chủ tịch Fed New York John Williams cũng nhận định mặt bằng lãi suất hiện nay đang ở mức phù hợp để đưa lạm phát trở lại mục tiêu, phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Fed.

Giá dầu trở thành yếu tố chi phối thị trường

Theo giới phân tích, diễn biến của thị trường dầu mỏ đang trở thành yếu tố quan trọng nhất tác động tới giá vàng. Sáng 20/7, giá dầu thô thế giới tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Giá dầu WTI bán ra ở mức 84,6 USD/thùng, tăng 2,1 USD/thùng, tăng 2,6%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 90,7 USD/thùng, tăng 2,64 USD/thùng, tương ứng mức tăng 3% so với hôm qua.

Lý do là, xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ bước sang ngày thứ 5 liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch quân sự cho đến khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải thương mại và mở lại eo biển Hormuz.

Trước nguy cơ nguồn cung dầu bị gián đoạn tại một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới, giá dầu Brent và WTI đều tiếp tục đi lên.

Các chuyên gia của ANZ nhận định, câu hỏi lớn nhất đối với thị trường hiện nay là liệu Fed có coi đợt tăng giá dầu này chỉ là cú sốc nguồn cung mang tính tạm thời hay là yếu tố đủ sức đẩy lạm phát tăng trở lại trong thời gian tới.

Nếu kịch bản thứ hai xảy ra, triển vọng cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục bị trì hoãn, tạo thêm áp lực đối với giá vàng.