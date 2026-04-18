Giá vàng tuần tới (từ 20 đến 25/4): Dự báo vàng sẽ tăng

Khảo sát mới nhất của Kitco News với các chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân cho thấy, các nhà đầu tư đều lạc quan về triển vọng giá vàng tuần sau, cùng các kỳ vọng về giải pháp dài hạn cho cuộc chiến với Iran có thể nằm trong tầm tay.

Theo đó, trong số 10 chuyên gia phân tích tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News thì có 8 chuyên gia (80%) dự báo giá vàng sẽ tăng tuần tới và 2 chuyên gia dự báo giảm.

Cùng với đó, trong cuộc thăm dò trực tuyến với 47 lượt bình chọn từ các nhà đầu tư cá nhân của Kitco News, có 70% dự báo giá tăng, 19% dự báo giá giảm và 11% dự báo đi ngang.

Diễn biến giá vàng hôm nay trong 1 tháng qua. Nguồn: giavang.org

Tuần sau, các tâm điểm đáng chú ý của thị trường là: Doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ (Thứ Ba); Phiên điều trần phê duyệt Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed mới (Thứ Ba). Warsh dự kiến sẽ đưa ra các quan điểm "bồ câu" (nới lỏng chính sách), điều này sẽ hỗ trợ giá vàng; Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần (Thứ Năm) và Chỉ số PMI sơ bộ của S&P Global (Thứ Năm).

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, nhận định: "Gần đây, vàng và bạc đang được hưởng lợi khi những cái đầu lạnh đang chiếm ưu thế tại Trung Đông... Giá vàng tăng theo các lệnh ngừng bắn và giảm khi có xung đột mở. Chừng nào các lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran cũng như giữa Israel và Lebanon còn tồn tại, vàng và bạc sẽ tiếp tục phục hồi từ các đợt điều chỉnh gần đây.

Dù vậy, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cảnh báo, các chỉ số kỹ thuật vẫn cho thấy, vàng tháng 6 đang ở tình trạng quá mua với các chỉ số gần hoặc trên 90%.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco, chốt lại: "Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc 5.000 USD/ounce".