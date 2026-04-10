Giá vật liệu xây dựng tăng gây ảnh hưởng tiến độ các dự án nhà ở xã hội tại Huế

Ngày 8/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh kiểm tra công tác triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Huế.

Theo Sở Xây dựng TP. Huế, toàn thành phố hiện có 21 dự án nhà ở xã hội với khoảng 20.537 căn hộ.

Trong đó, 12 dự án nhà ở xã hội độc lập cung cấp khoảng 12.752 căn, 9 dự án nhà ở thương mại bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội với 7.785 căn.

Ở nhóm dự án nhà ở xã hội độc lập, đã có 3 dự án hoàn thành với 1.712 căn, 3 dự án đang thi công với 1.634 căn, 6 dự án còn lại (9.406 căn) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, từ tháng 3/2026, giá vật liệu xây dựng có xu hướng tăng đã gây ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư và tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, một số dự án vẫn gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026–2030, TP. Huế dự kiến hoàn thành khoảng 18.461 căn nhà ở xã hội, tương ứng gần 1,79 triệu m² sàn. So với chỉ tiêu Chính phủ giao là 11.800 căn, thành phố dự kiến vượt 6.661 căn, qua đó đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 07/NQ-CP.

Đánh giá tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định Huế có nhiều lợi thế phát triển nhà ở xã hội như quỹ đất dồi dào, vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và đã lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực.

Nhấn mạnh tiến độ triển khai, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng ngay trên các khu đất đã hoàn thiện mặt bằng, không chờ phân kỳ các năm sau. UBND TP Huế cần tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để các dự án được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2026–2030.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã kiểm tra thực tế một số dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương – Thuận An, khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 và khu đất XH1, khu C thuộc đô thị mới An Vân Dương.