Giải mã “hot trend” đầu tư vào căn hộ nghỉ dưỡng bốn mùa tại Bãi Cháy

Những dự án căn hộ thuộc “kinh đô lễ hội” Sun Elite City, Bãi Cháy đang thu hút giới đầu tư nhờ dòng khách du lịch khổng lồ. Ảnh minh họa: Sun Property.

Dòng tiền trở thành thước đo

"Những điểm đến đã sở hữu nền tảng du lịch vững chắc, đồng thời được đầu tư hệ thống tiện ích, dịch vụ chất lượng cao sẽ có lợi thế vượt trội trong khai thác kinh doanh. Đây cũng chính là tiêu chí lựa chọn bất động sản phổ biến trong giới đầu tư", ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) chia sẻ.

Nhận định trên phần nào phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy của giới đầu tư. Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng đa dạng và nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn, giá trị của một bất động sản nghỉ dưỡng không còn được quyết định bởi vị trí đẹp hay tiềm năng tăng giá, mà bởi khả năng vận hành, tạo dòng tiền.

Theo chuyên gia Nguyễn Văn Đính, để tạo dòng tiền bền vững, một bất động sản nghỉ dưỡng cần hội tụ đồng thời ba điều kiện. Thứ nhất là điểm đến phải đủ sức hút, tạo nguồn khách ổn định. Thứ hai là khả năng kéo dài thời gian khai thác quanh năm. Và cuối cùng là mô hình vận hành chuyên nghiệp, giúp chủ sở hữu có thể nhanh chóng đưa tài sản vào khai thác và tối ưu hiệu quả.

Điều này lý giải vì sao tổ hợp căn hộ Sun Festo Town đang thu hút thị trường. Tọa lạc giữa trung tâm “kinh đô lễ hội” Sun Elite City quy mô 324ha, dự án hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái do tập đoàn Sun Group kiến tạo gồm Quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chuỗi show diễn nghệ thuật, các sự kiện văn hóa và đặc biệt là Công viên Lễ hội do "ông lớn kiến trúc" Kohn Pedersen Fox (KPF) thiết kế.

Cư dân Sun Festo Town hưởng trọn “1.001” tiện ích đẳng cấp từ Sun Elite City. Ảnh minh họa: Sun Property.

Thay vì phải chờ một điểm đến mới hình thành lượng khách, Sun Festo Town được đặt giữa hệ sinh thái đã và đang vận hành hiệu quả với lượng khách du lịch khổng lồ. Năm 2025, Bãi Cháy đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tương đương khoảng 9% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tổng thu từ du lịch đạt trên 20.400 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế "thủ phủ du lịch miền Bắc".

Không dừng lại ở lợi thế nguồn khách, dự án còn hướng tới bài toán kéo dài mùa du lịch thông qua hệ tiện ích “chữa lành” đẳng cấp: spa, vườn trên mái, đặc biệt là mô hình Onsen trị liệu lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh. Khoáng nóng tại đây được khai thác trực tiếp từ Quang Hanh - khu vực nổi tiếng với nguồn khoáng tự nhiên giàu khoáng chất, chứa hàm lượng brom cao hàng đầu thế giới và đạt chuẩn trị liệu sánh ngang các nguồn khoáng Nhật Bản.

"Nhờ sự kết hợp giữa điểm đến giàu trải nghiệm và hệ tiện ích nghỉ dưỡng bốn mùa, Sun Festo Town hội tụ đủ yếu tố để duy trì khả năng khai thác suốt 365 ngày thay vì phụ thuộc vào căn hộ “một mùa” truyền thống", đại diện Sun Property chia sẻ.

Sun Festo Town sở hữu mô hình Onsen trị liệu lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh. Ảnh minh họa: Sun Property.

Điểm nhấn mô hình đầu tư “rảnh tay”

Nếu nguồn khách quyết định khả năng tạo doanh thu thì cách thức vận hành lại quyết định hiệu quả dòng tiền. Đây cũng là vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn khi chọn căn hộ nghỉ dưỡng. Một tài sản dù nằm tại điểm đến nổi tiếng vẫn khó khai thác hiệu quả nếu chủ sở hữu phải tự hoàn thiện nội thất, tự tìm kiếm khách thuê, tự vận hành và xử lý các công việc phát sinh hằng ngày.

Trong bối cảnh đó, mô hình đầu tư “rảnh tay” đang ngày càng được ưa chuộng khi giúp nhà đầu tư giảm đáng kể thời gian quản lý nhưng vẫn tối ưu hiệu quả khai thác.

Với Sun Festo Town, các căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất (ngoại trừ thiết bị điện tử), cho phép chủ sở hữu nhanh chóng đưa tài sản vào vận hành ngay sau khi nhận căn hộ, rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm tạo dòng tiền.

Căn hộ Sun Festo Town sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng công viên Lễ hội. Ảnh minh họa: Sun Property.

Bên cạnh đó, một số quỹ căn đặc biệt còn được quản lý theo tiêu chuẩn của đơn vị khách sạn quốc tế. Việc vận hành chuyên nghiệp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu công suất phòng mà còn gia tăng sức hấp dẫn đối với nhóm khách trung và cao cấp - phân khúc sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm lưu trú chất lượng.

Một lợi thế khác của Sun Festo Town đến từ chính loại hình sản phẩm. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh Airbnb ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn tại nhiều địa phương, căn hộ thương mại dịch vụ được phát triển đúng công năng nổi lên như một lựa chọn phù hợp để khai thác lưu trú ngắn ngày. Điều này không chỉ giúp nhà đầu tư yên tâm hơn về định hướng khai thác mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong dài hạn khi nhu cầu du lịch trải nghiệm vẫn tiếp tục tăng.

Chỉ “một bước chân”, cư dân Sun Festo Town có thể tiếp cận chợ đêm VUI-Fest – tọa độ sôi động bậc nhất tại Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Thay vì chỉ tập trung vào câu chuyện tăng giá của bất động sản, Sun Property hướng đến việc xây dựng một dự án đầu tư toàn diện cho khách hàng: điểm đến có sẵn nguồn khách, hệ sinh thái duy trì sức hút bốn mùa, loại hình sản phẩm phù hợp cho khai thác lưu trú và mô hình vận hành chuyên nghiệp giúp chủ sở hữu sớm tạo dòng tiền.

"Với những nền tảng không ngừng được nâng cấp tại Sun Elite City, Sun Festo Town không chỉ mở ra một xu hướng du lịch “chữa lành” mới tại Bãi Cháy mà còn cho thấy hình mẫu của bất động sản nghỉ dưỡng phù hợp với chu kỳ phát triển mới của thị trường", đại diện Sun Property chia sẻ.