Giải ngân đầu tư công khu vực phía Tây Quảng Ngãi đang nỗ lực bám sát phía Đông

Dồn lực để bám sát

Sáng 29/11, theo thông tin PV Etime, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 1, để đánh giá và có chỉ đạo giải ngân đầu tư công các công trình, dự án ở phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ).

Một dự án đang triển khai ở phía Tây. Ảnh: VT

Thông tin tại cuộc họp, Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết đến ngày 26/11/2025, kết quả giải ngân đối với nguồn vốn của tỉnh, xã ở khu vực phía Tây đạt khoảng 55% so kế hoạch và so với nguồn nhập tabmis, đạt khoảng 75%.

Tỷ lệ giải ngân hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ở một số địa phương và lĩnh vực thuộc Chương trình MTQG. Vì vậy các đơn vị, địa phương cần tích cực, khẩn trương và chủ động, tập trung cao độ trong thời gian còn lại của năm 2025 để gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt kết quả giải ngân cao nhất so kế hoạch, đảm bảo bằng hoặc vượt mặt bằng chung cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm.⁸

Cụ thể, qua tổng hợp số liệu giải ngân do Kho bạc nhà nước tỉnh cung cấp, tổng số vốn đầu tư công năm 2025 (cấp tỉnh và xã), giải ngân đạt 1.481,9 tỷ đồng/kế hoạch vốn 2.689,4 tỷ đồng.

3 dự án 11.350 tỷ đồng chuẩn bị khởi công của Quảng Ngãi đã thực hiện đến đâu?

Giải ngân vốn kéo dài từ đầu tư công của các xã so với kế hoạch đến nay, đã được khoảng 25,7 tỷ đồng/kế hoạch vốn 73,9 tỷ đồng, tương ứng khoảng 35% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn các Chương trình MTQG, kết quả giải ngân so với kế hoạch và nhập tabmis, đạt 54%.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của các chủ đầu tư và Sở Dân tộc và Tôn giáo (đối với Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS), đã giải ngân được khoảng 529,97 tỷ đồng, đạt khoảng 54% kế hoạch.

Với kết quả nêu trên, nếu tính bình quân chung của 2 nguồn (vốn tỉnh, xã và các Chương trình MTQG), thì giải ngân đầu tư công của khu vực phía Tây đạt khoảng 54,5%.

Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết đến ngày 26/11/2025, kết quả giải ngân đối với nguồn vốn của tỉnh, xã ở khu vực phía Tây đạt khoảng 55% so kế hoạch và so với nguồn nhập tabmis, đạt khoảng 75%. Ảnh:ĐX

Còn khu vực phía Đông đạt 56%, gồm giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 59% và vốn các Chương trình MTQG đạt 53%.

Kết quả giải ngân so với báo cáo của tuần trước đó, khu vực phía Tây tăng thêm không đáng kể; khu vực phía Đông được thêm 114 tỷ đồng, tăng 2,6% kế hoạch.

Lý do vướng khó vẫn là bài ca muôn thuở

Theo lý giải của các chủ đầu tư, công tác bồi thường GPMB dù đã được chú trọng và đẩy mạnh, nhưng vẫn là “nút thắt” làm “ngán chân” tiến độ của nhiều dự án.

Kiểm tra hiện trường 1 dự án đầu tư ở phía Tây. Ảnh:CP

Thời tiết trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, bão, ngập úng…gây bất lợi và làm gián đoạn vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường; gián đoạn thi công và nhiều công trình, hạng mục phải tạm dừng, hoặc thi công cầm chừng để bảo đảm an toàn.

Số lượng đầu mối dự án của các chủ đầu tư phía Tây là rất lớn, chia theo nhiều nội dung chuyên quản khác nhau nên việc tổng hợp số liệu, thông tin cần rất nhiều thời gian, đặc biệt là cấp xã.

Tỷ lệ giải ngân hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ở một số địa phương và lĩnh vực thuộc Chương trình MTQG. Ảnh minh hoạ VT

Việc thống kê số liệu từ dự án do chủ đầu tư là các Sở, ngành giữa khu vực phía Đông và phía Tây theo số liệu của Kho bạc Nhà nước cung cấp, còn chưa được thống nhất…

Giải ngân đầu tư công Quảng Ngãi: Vẫn còn 21 chủ đầu tư dưới mức bình quân, Phó Chủ tịch tỉnh hối thúc "tăng tốc"

Ghi nhận sự nỗ lực và chia sẻ với những khó khăn của các chủ đầu tư khu vực phía Tây, tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm thẳng thắn nhìn nhận, tỷ lệ giải ngân hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ở một số địa phương và lĩnh vực thuộc Chương trình MTQG.

Vì vậy các đơn vị, địa phương cần tích cực, khẩn trương và chủ động, tập trung cao độ trong thời gian còn lại của năm 2025 để gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt kết quả giải ngân cao nhất so kế hoạch, đảm bảo bằng hoặc vượt mặt bằng chung cả nước.

Chủ đầu tư và các cấp, ngành và đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin tiến độ giải ngân; phối hợp với Kho bạc Nhà nước để giải quyết nhanh thủ tục thanh toán, không để phát sinh chậm trễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm. Ảnh: CP

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các địa phương giám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân; thống kê đơn vị đạt cao, đạt thấp và báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh...