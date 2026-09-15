Giải ngân gần 900 triệu đồng cho các trường hợp ở Khánh Hòa từng bị lầm lỡ để phát triển kinh tế

Sau 2 năm cai nghiện trở về địa phương, Phạm Ngọc Dương (thôn Gia Rót, xã Anh Dũng, Khánh Hòa) đối mặt với không ít khó khăn khi chưa có công việc ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh, lực lượng Công an xã Anh Dũng đã chủ động hướng dẫn thủ tục, giới thiệu để gia đình anh vay 100 triệu đồng.

Nhờ có vốn, anh Phạm Ngọc Dương đầu tư mua 4 con bò giống với hy vọng sớm ổn định kinh tế. Đến nay, đàn bò không chỉ khỏe mạnh mà còn phát triển thêm một con bê.

Tương tự, anh Phạm Quốc Duy (xã Ninh Phước, Khánh Hòa) đã từng lầm lỡ vào ma tuý. Duy không chỉ đối mặt với tình trạng sức khỏe giảm sút mà còn khiến người thân phiền lòng. Nhận thức được những hệ lụy mà ma túy gây ra, Duy đã nhiều đêm trăn trở, dằn vặt và nghĩ suy về tương lai của mình.

Nguồn vốn giúp vợ chồng anh Phạm Ngọc Dương, xã Anh Dũng có công ăn việc làm và thu nhập cho cuộc sống dần ổn định. Ảnh: N.Hồng

Cùng với sự động viên của gia đình, Duy quyết tâm từ bỏ, đăng ký cai nghiện tự nguyện và kiên trì hơn 4 tháng cai nghiện để từ bỏ ma túy. Sau khi trở về tái hòa nhập với cộng đồng, đầu tháng 7/2026, Duy được biết đến nguồn vốn vay hỗ trợ cho “người sau cai nghiện ma túy”.

Sau khi được Công an phường và cán bộ ngân hàng chính sách tư vấn, hỗ trợ, Phạm Quốc Duy đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng, từ đó anh có thêm nguồn lực để mua một chiếc xe tải cũ, thu mua trái dừa và bỏ mối cho các quán nước giải khát ở địa phương.

Theo thiếu tá Katơr Vượng - Phó Trưởng Công an xã Anh Dũng, Công an xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã về chỉ đạo các ban ngành đoàn thể về triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiến hành rà soát những đối tượng nằm trong diện vay để kịp thời hướng dẫn làm thủ tục.

Được biết, đến nay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân gần 900 triệu đồng cho 7 trường hợp người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, những người sau cai nghiện có thêm một điểm tựa để tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và quan trọng hơn để họ có thêm niềm tin để vượt qua mặc cảm và tự tin tái hòa nhập cộng đồng.