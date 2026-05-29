Giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku không đạt yêu cầu, Phó Chủ tịch Gia Lai ra "tối hậu thư"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Sáng 29/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng vừa chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Cuộc họp tập trung đánh giá tiến độ triển khai thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại hai thành phần dự án: Dự án thành phần 1 dài 22 km, dự kiến thu hồi gần 179,5 ha của 1.550 hộ và 8 tổ chức; bố trí tái định cư 378 hộ, di dời khoảng 3.072 mộ.

Dự án thành phần 2 dài 68 km, dự kiến thu hồi khoảng 576,7 ha của 1.699 hộ và 11 tổ chức; bố trí tái định cư 119 hộ, di dời khoảng 658 mộ.

Dự án thành phần 1 đã kiểm đếm 100% số hộ, phê duyệt phương án bồi thường cho 1.313 hộ, chi trả 1.184 hộ, bàn giao 15,5 km mặt bằng sạch và di dời hầu hết mồ mả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng.

Thành phần 2 đã kiểm đếm 1.619/1.712 hộ, xác nhận nguồn gốc đất 1.132 hộ, phê duyệt 554 hộ và di dời 95 mộ, nhưng tiến độ GPMB chung vẫn chưa đạt yêu cầu.

Chủ đầu tư đề nghị các địa phương tháo gỡ vướng mắc, vận động dân nhận tiền, di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng, đặc biệt tại các khu vực ưu tiên thi công.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Dự án công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh cũng báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Trong đó, Sở Xây dựng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư; Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; các đơn vị phối hợp vận động người dân, hỗ trợ vận chuyển vật liệu từ các mỏ đất về công trình.

Thay thế ngay nhà thầu kém năng lực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá tiến độ GPMB dự án chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu là một số địa phương chưa quyết liệt trong triển khai, sự phối hợp giữa các đơn vị và địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến chậm tiến độ, nhất là trong việc di dời hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Hoàng, các cấp chính quyền phải vào cuộc quyết liệt, phát huy vai trò Trưởng Ban chỉ đạo tại các xã, phường có dự án đi qua, thực hiện đúng thẩm quyền được giao, đảm bảo tiến độ GPMB phân kỳ: 10/6, 20/6 và hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tăng cường phối hợp, tăng ca, tăng kíp thi công khẩn trương; thay thế ngay nhà thầu kém năng lực.

Đồng thời, các địa phương cần triển khai ngay việc lập, phê duyệt phương án tái định cư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm hạ tầng điện, nước, điều kiện sinh hoạt đầy đủ cho người dân.

“Phải quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng trong phạm vi GPMB, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh và chỉ trình UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chưa có tiền lệ. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”, ông Hoàng lưu ý.