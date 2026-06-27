Giải quyết hơn 13.000 hồ sơ đúng hạn: Nhìn từ mô hình dịch vụ số kiểu mẫu của Tam Kỳ, Đà Nẵng

Tiên phong ứng dụng Trợ lý AI và mô hình dịch vụ số

Tại hội nghị, phường Tam Kỳ cũng là một trong bốn địa phương được lựa chọn trình bày tham luận để chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm sáng tạo trong công tác CCHC gắn với chuyển đổi số (CĐS).

UBND phường Tam Kỳ đã vinh dự được vinh danh là một trong 12 địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số, đồng thời nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Báo cáo tham luận tại hội nghị nêu bật những giải pháp mang tính đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền số tại địa phương. Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, phường Tam Kỳ đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ tại hội nghị ra mắt App Zalo mini phường Tam Kỳ

Ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho biết: “Để làm tốt CCHC, phường tập trung, tăng cường và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Chúng tôi phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả” gắn với kỷ cương hành chính.

Đặc biệt, UBND phường tăng cường đánh giá kết quả hằng tháng đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức nhằm khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”.

Phường Tam Kỳ đã tiếp nhận 13.670 hồ sơ, giải quyết thành công 13.582 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% đúng và trước hạn

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của phường Tam Kỳ là việc triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số tiên phong, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ như, trợ lý AI hỗ trợ thủ tục hành chính nhằm tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để hướng dẫn, giải đáp quy trình dịch vụ công tự động.

Zalo Mini App cũng là nền tảng số cấp phường đầu tiên tích hợp đa tiện ích, giúp kết nối chính quyền và người dân nhanh chóng. Đối với mô hình FiveSS – 5 Sao đã chuẩn hóa và số hóa toàn diện các dịch vụ dân sinh trên địa bàn.

Khai thác hạ tầng dùng chung, vận hành hiệu quả hệ thống phản ánh kiến nghị, Chatbot Đà Nẵng AI, Danang Smart city, Tổng đài 1022, trung tâm IOC thành phố. Ngoài ra, 100% cán bộ phường tham gia học trực tuyến trên nền tảng “Bình dân học vụ số”...

Những con số “biết nói” về hiệu quả phục vụ công dân

Hiệu quả từ những nỗ lực CCHC và CĐS tại địa phương được chứng minh bằng kết quả định lượng cụ thể. Tính từ ngày 1/7/2025 đến ngày 21/6/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ đã đạt được những cột mốc ấn tượng. Trong đó, đã có 13.670 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết thành công 13.582 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% đúng và trước hạn.

Người dân đến làm hồ sơ tại Trung tâm hành chính công phường Tam Kỳ với máy móc được trang bị hiện đại

Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 99,54%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ đạt tuyệt đối 100%. Giải quyết gần 2.800 hồ sơ ngoài thủ tục hành chính và gần 8.000 hồ sơ lĩnh vực đất đai, hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho hơn 26.000 lượt công dân.

Phát biểu chỉ đạo và đánh giá về kết quả của địa phương, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc của phường Tam Kỳ trong công tác CCHC và chuyển đổi số.

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện các tháo tác trên điện thoại về hồ sơ trực tuyến

Phường Tam Kỳ đã đưa Zalo Mini App vào ứng dụng cho người dân và các khối phố trên địa bàn

Phó Chủ tịch thành phố đề nghị các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn tổ chức nghiên cứu, học tập và chủ động nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả của phường Tam Kỳ; đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết thủ tục hành chính, nền tảng Zalo Mini App và mô hình FiveSS – 5 Sao.

Đối với phường Tam Kỳ, trong thời gian tới, địa phương xác định sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ hồ sơ đúng hạn 100%, tối ưu hóa các công cụ số hiện có, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo tác phong “chuyên nghiệp – trách nhiệm – thân thiện – phục vụ nhân dân”...