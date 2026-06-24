Giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng nâng cấp, xây thêm nhiều trường mới

Ngày 24/6, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư Dự án nâng cấp Trường THPT Ngô Quyền (phường An Hải) với tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng.

Dự án nhằm nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Ngô Quyền, gồm các hạng mục: Tháo dỡ Khối bộ môn – thư viện; Xây mới Khối phòng học lý thuyết, bộ môn và phục vụ học tập 5 tầng; Cải tạo Khối phòng học lý thuyết, Khối bộ môn…Dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2026-2029.

Giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng nâng cấp, xây thêm nhiều trường mới, trong đó sẽ nâng cấp trường THPT Ngô Quyền. Ảnh: NQ

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ thành lập và xây dựng thêm 7 trường THPT trong giai đoạn 2026-2030 tại các phường, xã: Sơn Trà, An Hải, Điện Bàn Đông, Hòa Vang, Duy Nghĩa, Thăng Trường và Bà Nà nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh.

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Năm học 2026-2027, Đà Nẵng có 76 trường THPT công lập, THPT chuyên và phổ thông dân tộc nội trú, tuyển 38.690 học sinh lớp 10. Cùng với 1.215 chỉ tiêu của hệ giáo dục thường xuyên, tổng chỉ tiêu tuyển mới lớp 10 là 39.905 học sinh. Trong khi đó năm học 2025-2026, toàn thành phố có gần 46.000 học sinh lớp 9. Như vậy có hơn 7.300 học sinh không thể vào lớp 10 công lập...

Trước đó, nhiều cử tri Đà Nẵng phản ánh quy mô dân số và số lượng học sinh ngày càng tăng, trong khi số trường THPT còn hạn chế. Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, học sinh tại các khu vực giáp ranh cũng tham gia tuyển sinh vào các trường công lập trên địa bàn thành phố, khiến áp lực tuyển sinh ngày càng lớn.