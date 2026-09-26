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Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Võ Văn Thanh được tặng thưởng Huân chương Lao động

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Công Xuân
26/09/2026 12:32 GMT +7
Ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Thanh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sáng 26/9, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi cho biết, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã hoàn thành trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc Sở Y tế Võ Văn Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và chúc mừng Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc Sở Y tế Võ Văn Thanh. Ảnh: VT

Việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận quá trình phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những thành tích đóng góp của Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc Sở Y tế Võ Văn Thanh trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm bày tỏ sự tin tưởng Giám đốc Sở Y tế Võ Văn Thanh, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực….để cùng tập thể đơn vị của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đang đảm nhận.

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