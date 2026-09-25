Giáo sư Cổ Minh Đức đề xuất một dự án đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói gì?

Đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm Thể thao - Sức khỏe tại Gia Lai

Ngày 25/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với GS.Cổ Minh Đức cùng đoàn công tác đến thăm, tìm hiểu và trao đổi cơ hội hợp tác tại tỉnh.

GS.Cổ Minh Đức hiện là Giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon) và Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp.

Tại buổi làm việc, GS.Cổ Minh Đức bày tỏ ấn tượng trước điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của Gia Lai và đặc biệt đồng tình với định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, coi đây là nền tảng để thúc đẩy các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), du lịch và thể thao.

Theo GS.Cổ Minh Đức, thể thao có thể trở thành một nguồn “sức mạnh mềm” quan trọng trong chiến lược phát triển. Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp, Giáo sư cho biết việc phát triển thể thao có thể được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với giáo dục và phát triển trí tuệ, hướng đến đào tạo những con người vừa có nền tảng thể lực tốt, vừa có trình độ chuyên môn và tri thức cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi những lĩnh vực tỉnh Gia Lai mong muốn hợp tác với các đối tác Pháp. Ảnh: Kim Loan.

Từ kinh nghiệm này, GS. Cổ Minh Đức mong muốn cùng các đối tác nghiên cứu xây dựng tại Việt Nam một mô hình đào tạo thể thao trình độ cao, nhất là các môn thể thao dưới nước. Một trong những định hướng được GS. Cổ Minh Đức đề cập là xây dựng mô hình Trung tâm Thể thao - Sức khỏe tại Gia Lai, trong đó thể thao được kết nối với du lịch sức khỏe.

Giáo sư cũng gợi mở việc nghiên cứu đầu tư hạ tầng thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ tập luyện, thi đấu và tạo điều kiện để địa phương tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn trong tương lai.

GS.Cổ Minh Đức đề cập khả năng thúc đẩy hợp tác phi tập trung giữa Gia Lai với các địa phương của Pháp, trong đó có vùng Normandie và các địa phương khác. Qua đó, hình thành mạng lưới kết nối về thể thao, y tế, giáo dục, nghiên cứu và du lịch.

Gia Lai muốn hợp tác về AI, công nghệ và nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá những đề xuất tại buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội để tiếp tục nghiên cứu, kết nối. Trong lĩnh vực thể thao và sức khỏe, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Laiđề nghị hai bên nghiên cứu các chương trình phối hợp về huấn luyện thể thao, trong đó có thể thao học đường. Nâng cao thể chất và chăm sóc sức khỏe, gắn với những môn thể thao phù hợp với điều kiện, lợi thế của Gia Lai.

Giới thiệu về tiềm năng của tỉnh, ông Tuấn cho rằng, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu là một trong những lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác.

Gia Lai mong muốn kết nối công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển chế biến sâu và đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Nghiên cứu các công nghệ mới nhằm tận dụng nguyên liệu, phụ phẩm để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị mở rộng nghiên cứu hợp tác trong xử lý môi trường, nước thải, chuyển giao công nghệ, ứng dụng AI, năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực tỉnh quan tâm và có thể kết nối với thế mạnh công nghệ, nghiên cứu của các đối tác Pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quà lưu niệm cho GS.Cổ Minh Đức. Ảnh: Kim Loan.

Trong lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề cập khả năng nghiên cứu tổ chức các chuyến bay charter phục vụ du lịch, từng bước tạo thị trường và tiến tới mở các đường bay ổn định khi hội đủ điều kiện.

“Việc tăng cường kết nối giao thông được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho giao lưu, du lịch cũng như mở rộng các hoạt động hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác quốc tế”, ông Tuấn nói.

Để những ý tưởng trao đổi tại buổi làm việc được hiện thực hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành liên quan đưa đoàn công tác đi thực tế, khảo sát hạ tầng, các địa điểm du lịch và những khu vực có tiềm năng phát triển của Gia Lai. Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục trao đổi, lựa chọn những nội dung khả thi có thể triển khai cụ thể trong thời gian tới.