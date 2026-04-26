Giữa cơn sốt vàng toàn cầu, Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ tuyên bố bất ngờ

Theo Reuters, ông Schlegel cho biết SNB hiện nắm giữ khoảng 1.040 tấn vàng, trong đó 70% được lưu trữ trong nước và 30% được giữ ở nước ngoài.

“Chúng tôi không có kế hoạch tăng cũng như giảm lượng vàng nắm giữ. Đặc biệt trong năm qua, vàng đã mang lại lợi nhuận đáng kể trong danh mục đầu tư”, ông nói.

Ông Schlegel cũng nhấn mạnh rằng lợi nhuận của SNB trong năm trước phần lớn được thúc đẩy bởi vàng.

“Điều đó cho thấy việc duy trì một tỷ trọng nhất định vàng trong danh mục là hợp lý, đặc biệt từ góc độ đa dạng hóa tài sản”, ông Schlegel bổ sung.

Không chỉ dừng lại ở tuyên bố “không tăng dự trữ vàng”, quyết định của SNB còn phản ánh một chiến lược quản trị tài sản thận trọng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh. SNB cho thấy họ kiên định duy trì tỷ lệ phân bổ ổn định thay vì chạy theo xu hướng tích trữ đang lan rộng ở nhiều nền kinh tế khác.

Điểm đáng chú ý là dù không mở rộng dự trữ, vàng lại đang đóng vai trò “cứu cánh” cho bảng cân đối của ngân hàng trung ương Thụy Sĩ trong giai đoạn gần đây, khi chỉ riêng quý I/2026, SNB ghi nhận khoản lãi định giá lên tới 7,8 tỷ franc từ vàng, gần như bù đắp phần lớn khoản lỗ hơn 8 tỷ franc từ danh mục đầu tư ngoại tệ do thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu suy yếu .

Thực tế này cho thấy một nghịch lý quan trọng: trong khi nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang đẩy mạnh mua vàng để phòng ngừa rủi ro địa chính trị và giảm phụ thuộc vào USD, thì Thụy Sĩ – một trong những “pháo đài tài chính” lâu đời – lại lựa chọn giữ nguyên quy mô dự trữ, bởi bản thân cấu trúc tài sản hiện tại đã đủ đa dạng và hiệu quả trong việc cân bằng rủi ro giữa vàng, ngoại tệ và các tài sản tài chính khác.

Dữ liệu lịch sử cũng củng cố cho lập luận này khi trong năm 2025, SNB ghi nhận mức lợi nhuận khoảng 26 tỷ franc, trong đó riêng vàng đóng góp tới hơn 36 tỷ franc nhờ giá kim loại quý tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và nhu cầu tài sản trú ẩn gia tăng.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến quyết định này là đồng franc Thụy Sĩ – vốn cũng được xem là “tài sản trú ẩn an toàn” – đã tăng giá mạnh trong thời gian qua, khiến giá trị danh mục ngoại tệ của SNB suy giảm khi quy đổi, qua đó buộc ngân hàng trung ương phải duy trì chiến lược phân bổ cân bằng thay vì dồn thêm vào vàng, theo Reuters.

Việc phân bổ vàng của Thụy Sĩ cũng mang tính chiến lược cao khi khoảng 70% lượng vàng được lưu trữ trong nước và 30% ở nước ngoài nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong các kịch bản khủng hoảng, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận tài sản trong những tình huống địa chính trị phức tạp.

Ở góc độ rộng hơn, quyết định “đứng ngoài cuộc đua vàng” của Thụy Sĩ đang tạo ra một điểm đối lập đáng chú ý với xu hướng toàn cầu, khi nhiều nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ liên tục tăng mua vàng nhằm tái cấu trúc hệ thống dự trữ và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính do Mỹ dẫn dắt. Điều đó cho thấy thế giới đang bước vào giai đoạn tái định hình trật tự tiền tệ đa cực, nơi vàng ngày càng được coi là tài sản chiến lược dài hạn, Mining bình luận.