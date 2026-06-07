Giữa lúc giá vàng hôm nay giảm mạnh, thấy gì từ dự thảo sửa đổi Nghị định 24?

Ngày 29/05/2026, Chính phủ ban hành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 24/2012/NĐ-CP về hoạt động quản lý kinh doanh vàng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 nếu được thông qua).

Theo đó, thị trường vàng và trang sức, mỹ nghệ đang đứng trước những thay đổi lớn khi chính sách quản lý đang dần được hoàn thiện để phù hợp với xu hướng phát triển của thời cuộc.

Tóm tắt một số thông tin được sửa đổi và bổ sung trong dự thảo.

Dự thảo Nghị định 24 ‘cởi trói’ cho vàng trang sức mỹ nghệ?

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong một số nội dung trong dự thảo đồng thời sửa đổi, bổ sung Nghị định 232/2025/NĐ-CP, điểm đáng chú ý nhất là hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ không còn thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đối với phạm vi quản lý liên quan đến xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và kinh doanh vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn duy trì cơ chế quản lý chặt chẽ, song song từ tiền kiểm đến hậu kiểm. NHNN sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng đối với hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; việc chấp hành quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo, mua, bán, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu và hoạt động kinh doanh vàng quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo tình hình sản xuất, mua bán vàng miếng; hoạt động xuất nhập khẩu vàng; cũng như việc mua bán, sử dụng và tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu. Đồng thời, doanh nghiệp và NHNN sẽ phối hợp xây dựng hệ thống thông tin nhằm xử lý, lưu trữ đầy đủ dữ liệu liên quan đến xuất nhập khẩu, giao dịch, sử dụng và tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu, bảo đảm kết nối và cung cấp thông tin theo quy định của NHNN.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, khi không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ chế quản lý được điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn. Theo dự thảo, NHNN sẽ không còn thực hiện thanh tra, kiểm tra trực tiếp đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ như trước đây, mà chuyển sang cơ chế hậu kiểm thông qua dữ liệu liên thông và báo cáo định kỳ từ doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, dự thảo cũng không quy định việc thanh tra, kiểm tra chặt chẽ như đối với hoạt động xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu hay sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng gia công, hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ trong trường hợp được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; đồng thời báo cáo việc bán vàng nguyên liệu nhập khẩu theo quy định của NHNN và cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo cũng siết chặt hơn yêu cầu về mục đích sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu. Theo đó, vàng nhập khẩu phải được sử dụng đúng mục đích đã đăng ký với NHNN, không được chuyển đổi hoặc chuyển giao sang mục đích khác trên thị trường nếu chưa được chấp thuận.

Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ và ký hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài, việc cấp phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế phù hợp với hợp đồng gia công. Số vàng này chỉ được sử dụng để thực hiện hợp đồng gia công và tái xuất sản phẩm theo quy định; không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước, trừ trường hợp được NHNN chấp thuận theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo cũng cho phép xuất nhập khẩu vàng làm nguyên liệu phục vụ sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế và dụng cụ y tế theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về hải quan và các quy định chuyên ngành có liên quan. Số vàng này chỉ được sử dụng đúng mục đích sản xuất đã đăng ký, không được sử dụng để sản xuất và kinh doanh vàng & trang sức mỹ nghệ.

Đối với các giao dịch mua vàng miếng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, dự thảo bổ sung việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phương tiện, hình thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng để thanh toán giao dịch mua vàng miếng phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng.

Theo VDSC, nếu nhìn sang các quốc gia trong khu vực, cơ chế này được đánh giá phù hợp và mở ra cơ hội trong xu hướng hội nhập. Trên thực tế, tại nhiều quốc gia có ngành kim hoàn phát triển như Thái Lan, Singapore, hay UAE, hoạt động sản xuất – kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ được xem là một ngành sản xuất hàng hóa tiêu dùng thông thường, thậm chí còn triển khai các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy ngành chế tác trang sức trở thành lĩnh vực xuất khẩu giá trị cao, đóng góp nguồn thu ngoại tệ.

Tại UAE, vàng và trang sức nằm trong nhóm xuất khẩu phi dầu mỏ quan trọng nhất. Điển hình hơn, Thái Lan hiện là một trong những trung tâm chế tác và xuất khẩu trang sức lớn của thế giới. Theo Viện Ngọc học và Trang sức Hoàng Gia Thái Lan (GIT), kim ngạch xuất khẩu đá quý và trang sức của nước này trong năm 2025 đạt 26,6 tỷ USD; nếu loại trừ vàng nguyên liệu, giá trị xuất khẩu trang sức và đá quý thành phẩm đạt 13,6 tỷ USD.

Trong nhiều năm, nhóm hàng này luôn nằm trong top các ngành xuất khẩu lớn của Thái Lan. Tốc độ tăng trưởng kép giá trị xuất khẩu giai đoạn 15 năm (2010 – 2025) đạt 5,7%; giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) đạt 7,9%/năm.

Theo chuyên gia VDSC, các đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định nhìn chung phù hợp với chủ trương của Chính phủ về phát triển thị trường vàng theo cơ chế thị trường có quản lý. Việc này cũng nhất quán với Luật Đầu tư (sửa đổi) khi chính thức đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Về mặt tích cực, quy định mới sẽ giúp giảm chi phí và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong lĩnh vực vàng trang sức mỹ nghệ. Điều này thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo sản phẩm, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài (FDI), hỗ trợ xuất khẩu và mở rộng quy mô ngành. Việt Nam hiện có nhiều doanh nghiệp sản xuất – bán lẻ vàng trang sức có năng lực, uy tín, có kinh nghiệm lâu năm và được đầu tư bài bản, nhưng chưa thể bứt phá ra khỏi thị trường nội địa chủ yếu do những hạn chế từ khuôn khổ pháp lý.

Tuy nhiên, quy định cũng đặt ra một số thách thức, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể gặp khó khăn trước cạnh tranh gay gắt; rủi ro về chất lượng sản phẩm và hàng giả, hàng kém có thể gia tăng nếu công tác quản lý hậu kiểm chưa hiệu quả.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải đầu tư thêm chi phí để xây dựng hệ thống báo cáo, kết nối dữ liệu với NHNN.

Tổng thể, dự thảo được VDSC đánh giá sẽ góp phần quan trọng vào việc minh bạch hóa và lành mạnh hóa thị trường vàng. Hiệu quả thực tế của chính sách sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tổ chức thực thi và năng lực giám sát của NHNN trong thời gian tới.

Cập nhật giá vàng hôm nay 7/6 mới nhất



Sáng nay, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh trong phiên thứ 7 liên tiếp. Trong đó, giá vàng miếng SJC bán ra "bốc hơi" 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch quanh mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, vàng nhẫn được một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji... cũng đồng loạt giảm sâu từ 3 - 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, mức bán ra giảm xuống còn từ 149,6 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Còn tại thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng hôm qua (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.327 USD/ounce, giảm mạnh 211 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó (4.538 USD/ounce).

Theo các chueyen gia, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh theo xu hướng thị trường thế giới. Giá vàng tiếp tục chịu tác động xấu từ chiến sự tại Trung Đông và dự báo còn giảm trong thời gian tới.