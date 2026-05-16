Gỡ “nút thắt” thị trường, đưa sản phẩm OCOP Đà Nẵng vào kênh phân phối lớn

Đẩy mạnh ứng dụng số và chuẩn hóa chất lượng để sản phẩm OCOP Đà Nẵng xuất ngoại

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, tổ chức xúc tiến thương mại cùng hơn 100 chủ thể OCOP, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại thành phố Đà Nẵng năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, trong những năm qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn với phát triển văn hóa, du lịch và xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều sản phẩm OCOP đạt chất lượng cao, mẫu mã ngày càng được cải thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, miền núi và làng nghề truyền thống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP vẫn còn nhiều khó khăn; khả năng tiếp cận các hệ thống phân phối lớn, thị trường xuất khẩu và các kênh xúc tiến thương mại hiện đại còn hạn chế. Nhiều chủ thể OCOP vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa, bao bì, truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng ổn định.

Quan cảnh hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại thành phố Đà Nẵng năm 2026

“Hội nghị hôm nay được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các chủ thể sản xuất với các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; qua đó hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp cận thị trường, mở rộng liên kết tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa sản phẩm OCOP phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Bột bánh xèo và bánh tráng Bà Tôi thuộc OCOP 3 sao tại phường Quảng Phú

Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu, các tổ chức xúc tiến thương mại cùng đông đảo chủ thể OCOP tại hội nghị hôm nay là điều kiện rất quan trọng để các bên trực tiếp trao đổi, kết nối nhu cầu thị trường, mở rộng hợp tác tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.

Tôi tin tưởng rằng, thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối trực tiếp và ký kết hợp tác tại hội nghị, nhiều cơ hội hợp tác thiết thực sẽ được hình thành, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu”, bà Vũ Thị Bích Hậu nhấn mạnh.

100% sản phẩm gắn mã QR, sẵn sàng vươn ra biển lớn

Cũng tại hội nghị, theo báo cáo đề dẫn cho biết, sau quá trình sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng hiện có nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP đa dạng, phong phú, gắn với lợi thế vùng đồng bằng, miền núi, ven biển, làng nghề truyền thống và du lịch cộng đồng.

Đến nay, toàn thành phố có 473 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận; trong đó có 4 sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp quốc gia; 78 sản phẩm đạt 4 sao; 391 sản phẩm đạt 3 sao.

Sản phẩm tiêu biểu, đặc sản từ nấm đông trùng hạ thảo của chủ thể sản phẩm OCOP thuộc công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BT Group tại phường Bàn Thạch

“Sản phẩm OCOP của thành phố ngày càng được nâng cao về chất lượng, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nhiều chủ thể đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tem điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, 100% sản phẩm OCOP đã được gắn mã QR, mã số mã vạch truy xuất nguồn gốc; trên 90% sản phẩm có hồ sơ công bố chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Nhiều sản phẩm OCOP của thành phố đã được người tiêu dùng tín nhiệm, lựa chọn làm quà tặng trong các sự kiện quan trọng và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối thị trường cho sản phẩm OCOP được thành phố quan tâm triển khai đồng bộ thông qua nhiều hoạt động như hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao thương, tuần lễ OCOP, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, xúc tiến thương mại gắn với du lịch và thương mại điện tử.

Chủ thể sản phẩm OCOP nước mắm ở biển Tam Thanh, phường Quảng Phú giới thiệu sản phẩm với khách hàng

Qua các đợt tổ chức kết nối giao thương, khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thời gian qua, nhiều chủ thể OCOP đã từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, ký kết hợp tác phân phối và tiếp cận các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo khảo sát, hiện nay thành phố Đà Nẵng có khoảng 12 đơn vị, doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp và đặc sản địa phương; đồng thời có hơn 200 sản phẩm đã được đưa vào hệ thống tiêu thụ như siêu thị, cửa hàng đặc sản, chuỗi phân phối, điểm bán hàng OCOP và các nền tảng thương mại điện tử.

Nhiều sản phẩm OCOP hiện đã có mặt tại các hệ thống phân phối lớn như GO!, Co.opmart, Lotte Mart, Winmart cùng nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng sản phẩm sạch và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop, Voso, Posmart…”, báo cáo nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các cấp ngành Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng định hướng tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, phát triển xanh, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm chế biến sâu; gắn sản phẩm OCOP với văn hóa địa phương, du lịch và thị trường tiêu thụ trong nước, quốc tế.

Cũng tại hội nghị, nhiều chủ thể OCOP trực tiếp kết nối với các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; đồng thời cập nhật nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa, định hướng tiêu thụ và cơ hội hợp tác trong thời gian tới…