Gói thầu sơn vạch cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bị hủy, một nhà thầu bị cấm thầu 3 năm

Gói thầu SC2-CGNB-2026 về thay thế hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT và sơn vạch kẻ đường toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có giá 24 tỷ đồng, do VEC làm chủ đầu tư, đóng thầu ngày 13/4/2026.

Có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm: Công ty CP Cơ khí và Thương mại xây dựng Tiến Đức và Liên danh Công ty CP GCM - Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Hòa Khánh.

Trong quá trình rà soát, xác minh hồ sơ dự thầu, ngày 20/4/2026, tổ chuyên gia nhận được thông tin một bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức của nhân sự do Công ty Tiến Đức kê khai không phải do Trường Đại học Giao thông vận tải cấp.

Sau đó, ngày 5/5/2026, VEC đã yêu cầu Công ty Tiến Đức và nhân sự nói trên xác minh, giải trình thông tin. Tuy nhiên, quá thời hạn, nhà thầu này không có văn bản phản hồi chủ đầu tư.

Gói thầu liên quan đến hệ thống an toàn giao thông và sơn vạch kẻ đường trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phải hủy do cả hai nhà thầu tham dự đều bị loại. Ảnh: VGP

Theo thông tin từ VEC, động thái thiếu hợp tác trên vi phạm điểm b khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 (cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu).

Đặc biệt, nhân sự có hồ sơ dấu hiệu giả mạo là cán bộ của nhà thầu, không phải nhân viên thuê bên ngoài. Do đó, Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư cấm thầu 3 năm đối với Công ty CP Cơ khí và Thương mại xây dựng Tiến Đức.

Sau khi có quyết định cấm thầu, VEC đã có văn bản đề nghị ngân hàng phát hành bảo lãnh dự thầu cho Công ty CP Cơ khí và Thương mại xây dựng Tiến Đức phối hợp thu hồi số tiền bảo đảm dự thầu 500 triệu đồng nộp cho chủ đầu tư.

Hiện ngân hàng đã hoàn thành việc thu hồi tiền bảo lãnh dự thầu của nhà thầu vào tài khoản của Chủ đầu tư. Do cả 2 nhà thầu tham dự đều bị loại nên VEC buộc phải hủy thầu gói thầu trên và đang làm các thủ tục để mời thầu lại trong tháng 6/2026.

Công ty CP Cơ khí và Thương mại xây dựng Tiến Đức có địa chỉ ở xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội, người đại diện pháp luật là Giám đốc Tạ Duy Hiệp. Theo lịch sử thống kê hoạt động, trong 5 năm trở lại đây, tính cả gói SC2-CGNB-2026, Công ty CP Cơ khí và Thương mại xây dựng Tiến Đức mới tham gia hai gói thầu.

Trong đó, Liên danh có sự góp mặt của xây dựng Tiến Đức trúng Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đoạn Km332 - Km341; sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, công trình trên tuyến đoạn Km342+050 - Km351+500, Quốc lộ 32, tỉnh Lai Châu do Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu mời thầu đầu năm 2025.

Điểm đáng chú ý, liên danh 3 thành viên có sự góp mặt của Tiến Đức trúng gói thầu trên với giá 49,5 tỷ đồng trong bối cảnh chỉ có một đơn vị tham dự.