GRDP của Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2026 xếp thứ 18/34 tỉnh, thành

Những tín hiệu vui

Chiều 11/7, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù gặp không ít khó khăn chung do tình hình kinh tế - xã hội, diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhất là biến động giá xăng dầu, nguyên vật liệu…làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

NMLD Dung Quất, đơn vị đóng góp nguồn thu lớn nhất cho ngân sách Quảng Ngãi. Ảnh: C.Linh

Tuy nhiên Quảng Ngãi đã có nhiều cố gắng và nỗ lực, để giữ ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả về chính trị, kinh tế, xã hội

Đối với lĩnh vực kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 74.382,4 tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2025 (GRDP theo giá so sánh 20203), xếp thứ 3/6 trong khu vực và xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Khởi đầu ấn tượng của kinh tế Quảng Ngãi bên thềm Xuân Bính Ngọ 2026

Trong đó đáng chú ý về sản xuất công nghiệp, với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 12,9%, so với cùng kỳ năm trước. Riêng đối với 2 sản phẩm chủ lực của tỉnh, gồm sản phẩm lọc hóa dầu tăng 5,17%; sản phẩm thép tăng 46,72%, do dây chuyền số 2 của Công ty Cổ phần Thép Hòa phát Dung Quất đã đi vào vận hành, với tổng công suất 5,6 triệu tấn/năm.

Về thương mại, dịch vụ và giá cả thị trường 6 tháng đầu năm 2026, diễn ra sôi động, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 73.824 tỷ đồng, tăng 15,4%, so với cùng kỳ và đạt 50,9% kế hoạch.

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ...6 tháng đầu năm của Quảng Ngãi đạt kết quả tốt. Ảnh: CX

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,92%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.027,2 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ, đạt 64% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.709,9 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 43% kế hoạch...

Về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm của Quảng Ngãi đạt 19.001 tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán Trung ương giao và bằng 56,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Sản phẩm thép Hoà Phát Dung Quất, 1 trong 2 sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh. Ảnh:N.Nghi

Trong đó thu nội địa đạt 11.478 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán Trung ương giao, bằng 49,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11,1% so với cùng kỳ; thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.512 tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 16% so với cùng kỳ…

Nhìn nhận tồn tại để khắc phục

Bên cạnh những kết quả đã được được, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, trong đó đáng chú ý là công tác hoàn thiện thủ tục và xử lý tài sản sau phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm.

Nhiều dự án đầu tư công giải ngân còn chậm, do vướng GPMB. Ảnh: CX

Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, còn các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB.

Hiệu quả thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, dự án có tính lan tỏa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn hạn chế; tỷ lệ chuyển hóa từ hoạt động tìm hiểu, khảo sát đầu tư thành dự án triển khai thực tế chưa cao.

Các dự án đô thị chiến lược đã, đang góp phần tạo đà cho kinh tế Quảng Ngãi tăng trưởng

Công tác quảng bá, xúc tiến và kết nối thị trường đã có chuyển biến nhưng chưa tạo được sức lan tỏa mạnh; xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số phục vụ hoạt động xúc tiến chưa đồng bộ.

Năng lực cạnh tranh, khả năng mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu của một số doanh nghiệp, hợp tác xã và sản phẩm chủ lực của tỉnh còn hạn chế; sản phẩm du lịch đặc trưng, liên kết phát triển du lịch vùng chưa phát huy tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Sản phẩm du lịch của Quảng Ngãi tuy đã cải thiện nhưng chưa tạo bước đột phá, thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động kinh tế đêm mua sắm để lưu giữ chân du khách; chất lượng dịch vụ du lịch một số khu, điểm du lịch còn hạn chế…

Công tác hoàn thiện thủ tục và xử lý tài sản sau phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm. Ảnh: V.Tùng

Để giải quyết những tồn tại nêu trên, thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong thời gian tới, các cấp, ngành Quảng Ngãi tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, quyết định, chương trình hành động triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định và đặt ra trước đó.