GRDP Quảng Ninh vượt kịch bản, thu ngân sách đạt hơn 48.500 tỷ đồng

Trong đó, GRDP quý I/2026 của Quảng Ninh được điều chỉnh đạt 10,31%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với số liệu Cục Thống kê công bố lần đầu tại Công văn số 748/CTK-TKQG ngày 01/4/2026.

Về cơ cấu tăng trưởng, khu vực dịch vụ ghi nhận tăng cao nhất ở mức 14,72%, sau đó, lần lượt là khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 8,89%) và nông, lâm nghiệp và thủy sản (tăng 3,81%).



Bước sang quý II/2026, GRDP của tỉnh ước đạt 11,83%, thấp hơn 0,75 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,99%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,99%.



Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng "2 con số" trong 6 tháng đã qua của năm 2026. (Ảnh: QN)

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh của tỉnh ước đạt 11,11%, cao hơn 0,04 điểm phần trăm so với kịch bản.



Về nhiệm vụ thu ngân sách, Quảng Ninh cũng đạt kết quả vượt trội khi trong 6 tháng qua đạt 48.556 tỷ đồng. Con số này vượt 22% kế hoạch 6 tháng, bằng 66% dự toán năm, tăng 61% so với cùng kỳ, qua đó bám sát và tạo tiền đề chắc chắn để hoàn thành chỉ tiêu thu vượt dự toán Trung ương giao.

Cơ cấu ngân sách của tỉnh chủ yếu đến từ nguồn thu nội địa đạt 38.740 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch 6 tháng, bằng 69% dự toán năm, tăng 83% so với cùng kỳ. Theo thông tin từ UBND Quảng Ninh, số ước thực hiện 6 tháng đầu năm giảm khoảng 10.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo kỳ trước.

Nguyên nhân là do theo thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế, dự án Hạ Long Xanh phải nộp 10.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Tuy nhiên, đơn vị chủ đầu tư cho biết chưa cân đối được nguồn tài chính để nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn nêu trên. Dự kiến doanh nghiệp sẽ nộp khoản này trong quý III/2026.

Về chi ngân sách 6 tháng qua, Quảng Ninh chi cho ngân sách địa phương 18.663 tỷ đồng, bằng 43% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên 8.525 tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo bằng 40%, y tế - dân số bằng 38%, bảo đảm xã hội bằng 58% so với dự toán.

Với lĩnh vực đầu tư công, tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân 10.138 tỷ đồng, đạt 96% chỉ tiêu giải ngân 6 tháng đầu năm 2026 (10.561 tỷ đồng). Trong đó, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026: 9.187 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ (31,6%), cao hơn bình quân cả nước (26%).

