GS.TS Lê Đình Phùng được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Đại học Nông Lâm Huế

Vào ngày 30/6, Quyền Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định bổ nhiệm GS.TS Lê Đình Phùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, kể từ ngày 1/7/2026.

GS.TS Lê Đình Phùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, kể từ ngày 1/7/2026.

GS.TS Lê Đình Phùng sinh năm 1974, là giảng viên cao cấp, nhà khoa học uy tín với nhiều đóng góp trong nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực chăn nuôi. Ông đồng thời là nhà quản lý có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Ông Lê Đình Phùng tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ ngành Chăn nuôi tại Trường Đại học Khoa học sự sống Wageningen, Vương quốc Hà Lan lần lượt năm 2002 và 2006; được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2011, Giáo sư năm 2020.

Trải qua gần 30 năm công tác, GS.TS Lê Đình Phùng đã đảm nhiệm nhiều vị trí như: Trưởng Bộ môn, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường; Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Việc bổ nhiệm GS.TS Lê Đình Phùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trong giai đoạn mới.