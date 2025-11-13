Kinh doanh & Pháp luật

Hà Nội kiểm tra xử lý vi phạm các bãi trông giữ phương tiện

Thế Anh
13/11/2025 13:16 GMT +7
Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố, gầm cầu, dải phân cách để trông giữ phương tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động trông giữ phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Phòng Kiểm tra giao thông sẽ tập trung kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố, gầm cầu, dải phân cách để trông giữ phương tiện; vi phạm về vị trí, diện tích, địa chỉ đã ghi trong giấy phép.

Cùng đó, sơn kẻ ranh giới vị trí trông giữ xe, trang phục, thẻ nhân viên, biển báo trông giữ xe, nội quy trông giữ, bảng niêm yết giá trông giữ, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các điểm, bãi trông giữ xe thu tiền không đúng quy định.

Các đơn vị phối hợp xử lý phương tiện dừng, đỗ ở lòng đường, hè phố, lề đường trái quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông. Kiểm tra, xử lý các trường hợp xe taxi dừng đỗ trái quy định gây cản trở giao thông tại cổng bệnh viện, trung tâm thương mại, các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ trái quy định tại các nhà chờ, điểm dừng xe buýt, các nhà ga đường sắt đô thị; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, phố xảy ra ùn, tắc giao thông do phương tiện dừng, đỗ dọc đường gây cản trở giao thông…

Đối với hạ tầng công trình giao thông đường bộ, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi: Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ; tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ...

Kiểm tra, xử lý các hành vi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không thực hiện theo đúng các quy định trong giấy phép thi công, trong văn bản thỏa thuận thi công của cơ quan có thẩm quyền và các quy định của pháp luật; để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi công trường gây cản trở giao thông; không thu dọn ngay các biển báo hiệu, rào chắn, phương tiện, vật dụng thi công...; thi công trên đường bộ đang khai thác không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông thông suốt để xảy ra ùn tắc giao thông...

