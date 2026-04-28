Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Hưng Long hơn 3.000 tỷ đồng

Theo quyết định được ban hành, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam. Khu công nghiệp Hưng Long có quy mô diện tích gần 200 ha, cụ thể là 198,66 ha, được triển khai tại xã Toàn Lưu, khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến hơn 3.018 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư chiếm khoảng 467 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất. Tiến độ thực hiện được yêu cầu không quá 24 tháng kể từ thời điểm hoàn tất bàn giao mặt bằng. Đây là một trong những dự án hạ tầng khu công nghiệp có quy mô lớn tại Hà Tĩnh trong thời gian gần đây, được quy hoạch bài bản nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư.

Khu công nghiệp Hưng Long được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp tổng hợp, đa ngành. Trong đó, tỉnh ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Việc quy hoạch theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật sẽ giúp tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước.

Phối cảnh tổng thể Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh dự kiến được quy hoạch hiện đại, đồng bộ hạ tầng, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao và thân thiện môi trường.

Không chỉ đóng vai trò là khu sản xuất công nghiệp, dự án còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Điều này bao gồm các tiện ích phục vụ doanh nghiệp và người lao động như nhà ở công nhân, dịch vụ hậu cần, thương mại và các công trình xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư của Hà Tĩnh trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gay gắt giữa các địa phương.

Để đảm bảo dự án triển khai đúng quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát toàn diện quá trình thực hiện. Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm thẩm định tiến độ, kiểm tra việc sử dụng vốn, cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, môi trường và đầu tư.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan như tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường cùng lực lượng công an tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Sự phối hợp này nhằm đảm bảo dự án được thực hiện an toàn, minh bạch, đúng pháp luật và hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh được triển khai tại xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) với quy mô diện tích hơn 198 ha.

Chính quyền địa phương, cụ thể là UBND xã Toàn Lưu, được giao chủ trì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đây là khâu then chốt quyết định tiến độ dự án. Đồng thời, địa phương cũng sẽ phối hợp trong việc xây dựng nhà ở cho công nhân và các công trình dịch vụ thiết yếu, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho lực lượng lao động khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Về phía nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, độ chính xác của hồ sơ cũng như các cam kết liên quan. Doanh nghiệp có nghĩa vụ triển khai dự án đúng quy mô, mục tiêu và tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng phải tích cực thu hút các dự án thứ cấp phù hợp với định hướng phát triển của khu công nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến đất trồng lúa. Việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác giao đất, giải phóng mặt bằng cũng là những yêu cầu bắt buộc.

Việc phê duyệt dự án Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần thu hút dòng vốn đầu tư mới mà còn tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.