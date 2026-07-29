Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 gần 500 tỷ đồng

Hà Tĩnh chấp thuận dự án thủy điện gần 500 tỷ đồng tại Khu kinh tế Cầu Treo

Ngày 28/7, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 160/QĐ-KKT chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3. Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Hương Sơn (Hà Tĩnh) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án được triển khai tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo), với mục tiêu đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện để phát điện thương mại.

Ảnh minh họa (Ảnh có sử dụng AI).

Theo quyết định được phê duyệt, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 có công suất thiết kế 14 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 7 MW. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 499,779 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 9,835 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Về tiến độ thực hiện, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục đầu tư và thủ tục liên quan trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất trong thời hạn 3 tháng. Thời gian đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa nhà máy vào vận hành dự kiến 30 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thủy năng tại khu vực miền núi phía Tây Hà Tĩnh, bổ sung nguồn điện cho hệ thống và thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Việc triển khai dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời góp phần thu hút thêm các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong thời gian tới.