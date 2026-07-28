Hà Tĩnh cử 55 nông dân tham gia đào tạo nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm

Khóa học thu hút 85 học viên đến từ Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế. Trong đó, Hà Tĩnh có 55 học viên là các chủ trang trại, gia trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt đến từ các xã Cẩm Xuyên, Đan Hải, Kỳ Thượng, Thiên Cầm, Sơn Kim 1, Sơn Tây, Kim Hoa, Sơn Hồng và Trường Lưu.

Toàn cảnh lễ khai giảng khóa đào tạo kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm. Ảnh: ND

Đây đều là những nông dân có mong muốn chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, phát triển sản xuất theo hướng bền vững và tham gia liên kết chuỗi giá trị với Tập đoàn Quế Lâm.

Theo Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, việc cử đông đảo hội viên tham gia khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; đồng thời tạo nguồn nhân lực nòng cốt để nhân rộng các mô hình sản xuất liên kết trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tập đoàn Quế Lâm và Hội Nông dân các địa phương tham dự lễ khai giảng khóa đào tạo. Ảnh: ND

Khóa học diễn ra từ ngày 27/7 đến 6/8/2026 với chương trình kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Học viên được học 8 chuyên đề về kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, quản trị sản xuất, liên kết chuỗi giá trị và dành 6 ngày thực hành tại các trang trại, gia trại sản xuất hữu cơ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm trên địa bàn TP Huế.

Trước lễ khai giảng, ngày 27/7, toàn bộ học viên đã tham quan, khảo sát thực tế nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình lúa - vịt, tổ hợp kinh tế tuần hoàn 4F, trại thực nghiệm Quế Lâm và trang trại chăn nuôi lợn hữu cơ.

Qua đó, học viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp quy trình sản xuất, vận hành hệ thống tuần hoàn và phương thức liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Khóa đào tạo có 85 học viên đến từ Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế, trong đó Hà Tĩnh có 55 học viên, là địa phương có số lượng tham gia đông nhất. Ảnh: ND

Không chỉ được đào tạo bài bản, các học viên Hà Tĩnh còn được Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong suốt thời gian tham gia khóa học, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân yên tâm học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Việc tổ chức khóa đào tạo tiếp tục khẳng định sự đồng hành giữa Hội Nông dân Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm trong phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

55 hội viên, nông dân Hà Tĩnh tham gia khóa đào tạo kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm nhằm nâng cao kiến thức, thúc đẩy phát triển sản xuất hữu cơ bền vững và mở rộng liên kết tiêu thụ nông sản. Ảnh: ND

Đây cũng được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành đội ngũ nông dân tiên phong, thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và gia tăng thu nhập cho người dân Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.