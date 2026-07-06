Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026

Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và tiến độ triển khai nhiều dự án, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Đây được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026.

Theo cơ quan thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng, tăng 13,22% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, hoạt động đầu tư chịu nhiều tác động từ biến động của thị trường thế giới khi giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, chi phí vận hành máy móc và nhân công đồng loạt tăng.

Dự án Khu liên hợp gang thép, Nhà máy điện và Cảng nước sâu Sơn Dương được đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD, là một trong những dự án FDI lớn nhất tại Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, một số dự án phải điều chỉnh, bổ sung dự toán, ảnh hưởng đến tiến độ thi công; việc tuyển dụng lao động kỹ thuật có tay nghề cao vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và cải thiện môi trường đầu tư, dòng vốn đầu tư trên địa bàn tiếp tục được khơi thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, khu vực vốn ngoài Nhà nước tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi đạt khoảng 22.416 tỷ đồng, tăng tới 48,16% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này chủ yếu đến từ việc triển khai nhiều dự án khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp và các dự án quy mô lớn của Tập đoàn Vingroup, như Khu công nghiệp Vinhomes và Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast, với khối lượng thi công lớn.

Trong khi đó, vốn đầu tư khu vực Nhà nước đạt khoảng 4.418 tỷ đồng, giảm 32,43% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là trong giai đoạn này Hà Tĩnh không còn các dự án đầu tư công quy mô lớn như cùng kỳ năm trước, khi nhiều hạng mục của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam vẫn đang được triển khai.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) được động thổ khởi công.

Đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn thực hiện đạt khoảng 4.098 tỷ đồng, giảm 27,49% so với cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm xuất phát từ việc chưa có dự án FDI quy mô lớn được khởi công mới.

Nguồn vốn chủ yếu tập trung vào các hạng mục sửa chữa, hoàn thiện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp VSIP và một số dự án có quy mô nhỏ.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 61.560 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư mới nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.