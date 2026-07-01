Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với liên kết chuỗi giá trị

Qua hơn 6 năm triển khai chương trình phối hợp, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm đã đạt nhiều kết quả tích cực trong tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình và kết nối tiêu thụ nông sản hữu cơ, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị nông sản.

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội nghị triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm đến cán bộ, hội viên và nông dân tại nhiều địa phương như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Vũ Quang và Hương Khê.

Đồng thời, các sản phẩm nông sản, phân bón hữu cơ, chế phẩm vi sinh của Quế Lâm cũng thường xuyên được giới thiệu trên Fanpage Nông dân Hà Tĩnh và hệ thống Cửa hàng nông sản an toàn của Hội Nông dân tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Với công tác tuyên truyền, hai đơn vị đã phối hợp xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nổi bật là các mô hình trồng cam hữu cơ Khe Mây và chăn nuôi lợn hữu cơ tại xã Đồng Lộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn do Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm phối hợp tổ chức.

Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành vùng liên kết sản xuất với quy mô 485 ha lúa, 14 ha cây có múi, 3,5 ha vú sữa, 8 ha thanh long và dưa hấu; đồng thời phát triển 327 con lợn nái và khoảng 6.500 con lợn thịt theo quy trình hữu cơ.

Nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong lĩnh vực cung ứng vật tư nông nghiệp, thông qua đại lý phân bón Quế Lâm tại Hà Tĩnh, các đơn vị đã tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh cho hơn 700 lượt nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm chủ trì hội nghị triển khai chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết chuỗi giá trị.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh cũng lồng ghép nội dung này vào các chương trình đào tạo thường niên, bình quân tổ chức khoảng 80 lớp tập huấn mỗi năm. Ngoài ra, mỗi vụ sản xuất, từ 30-40 tấn phân bón hữu cơ được cung ứng cho các vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

Công tác xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm cũng được chú trọng. Hai bên đã phối hợp xây dựng các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Quế Lâm tại chuỗi cửa hàng nông sản an toàn của Hội Nông dân tỉnh.

Hai đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực trong tuyên truyền, chuyển giao quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Mỗi tháng, hệ thống này tiêu thụ trên 300 kg gạo hữu cơ cùng 40-50 kg thịt lợn hữu cơ, từng bước hình thành chuỗi cung ứng nông sản sạch phục vụ người tiêu dùng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại trong quá trình triển khai chương trình phối hợp. Việc đánh giá kết quả thực hiện chưa được tổ chức thường xuyên, dẫn đến nhiều mô hình hiệu quả chưa được tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Ông Trần Đình Ước - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền ở một số thời điểm chưa thật sự quyết liệt; nhiều nội dung có tiềm năng như cung cấp chế phẩm sinh học xử lý gốc rạ, ủ phân vi sinh hay mở rộng dịch vụ hỗ trợ sản xuất vẫn chưa được triển khai đồng bộ.

Giai đoạn đầu, việc vận chuyển sản phẩm hữu cơ từ Huế ra Hà Tĩnh cũng làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến khả năng chủ động nguồn hàng.

Để tiếp tục thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, Hội Nông dân tỉnh xác định sẽ tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn; đồng thời phổ biến Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2024-2030 cùng các chính sách hỗ trợ của tỉnh dành cho các cơ sở chăn nuôi hữu cơ.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm chủ trì hội nghị triển khai chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm xây dựng thêm các mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ quy mô từ 30-50 con và trên 50 con, phát triển mô hình chăn nuôi bò, trồng lúa hữu cơ, nuôi ruồi lính đen; đồng thời ưu tiên nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để hỗ trợ hội viên đầu tư sản xuất.

Hai bên cũng dự kiến xây dựng cửa hàng chuyên kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm Quế Lâm tại phường Thành Sen và mở rộng kênh tiêu thụ trên nền tảng số.

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030; đồng hành xây dựng các điểm kết nối tiêu thụ nông sản, tổ chức các lớp đào tạo ngay tại Hà Tĩnh thay vì đưa nông dân vào Huế như trước đây.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận kỹ thuật, nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với liên kết chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường và phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh.