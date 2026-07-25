Hà Tĩnh đứng thứ 3 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, đạt hơn 3.291 tỷ đồng

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, năm 2026, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 6.360 tỷ đồng, trong khi tổng kế hoạch vốn địa phương triển khai đạt hơn 6.411 tỷ đồng.

Tính đến ngày 19/7, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 3.291 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 51,3% kế hoạch địa phương triển khai. Với kết quả này, Hà Tĩnh xếp thứ 3/34 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, chỉ sau tỉnh Điện Biên và TP Hà Nội.

Lãnh đạo xã Hương Khê kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê, một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: TQ

Đạt được kết quả tích cực trên là nhờ sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của UBND tỉnh ngay từ đầu năm. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn.

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa tại các công trình, dự án trọng điểm; trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng như các điều kiện thi công.

Song song với đó, các chủ đầu tư đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng thực hiện.

Dự án đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (giai đoạn 1 - Huyện lộ 1) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: TQ

Cách làm này góp phần hạn chế tình trạng dồn khối lượng, dồn giải ngân vào những tháng cuối năm, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án, nhất là những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng cường bám sát tiến độ, đẩy nhanh khối lượng thực hiện, bảo đảm giải ngân theo đúng kế hoạch.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước trên địa bàn.