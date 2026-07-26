Hà Tĩnh: Hơn 23.000 việc làm tuyển dụng trong quý III, thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (Sở Nội vụ), trong tháng 7 và quý III/2026, có 168 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 23.008 lao động làm việc tại Hà Tĩnh.

Đây là một trong những đợt tuyển dụng có quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay, phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất, gia tăng đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, cơ khí, sản xuất, may mặc, thương mại, dịch vụ và logistics.

168 doanh nghiệp tuyển hơn 23.000 lao động tại Hà Tĩnh trong quý III/2026. Ảnh: TL

Trong đó, lao động phổ thông vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19.263 vị trí, tiếp đến là 3.510 vị trí dành cho lao động trình độ trung cấp, cao đẳng và 235 vị trí yêu cầu trình độ đại học.

Động lực chính của thị trường việc làm Hà Tĩnh đến từ hàng loạt dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Vũng Áng cùng sự mở rộng sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Nổi bật là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC tuyển 6.300 lao động phục vụ các dự án xây dựng; Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tuyển 4.000 lao động cho nhà máy sản xuất ô tô điện tại Vũng Áng; Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An cần 4.500 công nhân điện tử; Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons tuyển 2.300 lao động. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cũng đang tuyển 400 lao động ở nhiều vị trí kỹ thuật, sản xuất và bảo dưỡng.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuyển 400 lao động cho các vị trí kỹ thuật, sản xuất và bảo dưỡng. Ảnh: TL

Không chỉ lĩnh vực công nghiệp nặng, nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn như CS Toys Vina Limited, Haivina Hồng Lĩnh, May BGG Hương Sơn, Apparel Tech Hà Tĩnh, Gaiwach Hà Tĩnh cũng đồng loạt tuyển dụng số lượng lớn nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng sản xuất trong những tháng cuối năm.

Các doanh nghiệp tuyển dụng đa dạng vị trí như công nhân sản xuất, thợ hàn, thợ điện, cơ khí, bảo trì, vận hành máy, lái xe, nhân viên kinh doanh, kế toán, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ thuật viên tự động hóa và quản lý sản xuất.

Mức thu nhập được đánh giá khá cạnh tranh, dao động từ 6 - 65 triệu đồng/tháng tùy theo trình độ và vị trí công việc. Lao động phổ thông có mức lương phổ biến từ 6 - 12 triệu đồng/tháng; nhóm lao động kỹ thuật, cơ khí, điện và bảo trì đạt 10 - 25 triệu đồng/tháng.

Đối với các vị trí kỹ sư, quản lý hoặc công việc chuyên môn cao trong lĩnh vực xây dựng, thu nhập có thể lên tới 35 - 65 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng tại Hà Tĩnh tăng mạnh, phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: TL

Theo đánh giá của ngành chức năng, nhu cầu tuyển dụng Hà Tĩnh tăng mạnh trong năm 2026 là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường đầu tư, sản xuất trên địa bàn tiếp tục khởi sắc.

Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt mở rộng quy mô không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Người lao động có nhu cầu tìm việc hoặc chuyển đổi việc làm có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng.