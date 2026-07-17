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Hà Tĩnh phê duyệt gần 155 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

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Lê Tập
17/07/2026 08:02 GMT +7
Ngày 16/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với tổng mức đầu tư gần 155 tỷ đồng, góp phần hiện đại hóa hạ tầng cửa khẩu, nâng cao năng lực thông quan và thúc đẩy thương mại biên giới trên hành lang kinh tế Đông-Tây.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1811/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn và hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Đây là dự án thuộc nhóm B, được triển khai tại xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư dự kiến gần 155 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách cấp tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn vốn đầu tư khác thuộc ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2028.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với tổng mức đầu tư gần 155 tỷ đồng. Ảnh: LT

Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại, nâng cao năng lực thông quan và tăng cường kết nối giao thương trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Không chỉ hướng đến mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng cửa khẩu, dự án còn góp phần xây dựng không gian cửa khẩu khang trang, thông thoáng, tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đây cũng được xem là động lực quan trọng để phát huy vai trò của hành lang kinh tế Cầu Treo - Vũng Áng, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và logistics của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ nâng cấp, mở rộng Nhà Quốc môn, tăng số làn xe lưu thông qua cửa khẩu từ 3 lên 4 làn mỗi chiều nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) giữ vai trò là một trong những cửa khẩu trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, kết nối giao thương giữa Việt Nam với Lào và các nước trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Ảnh: LT

Đồng thời, các hạng mục bên trong như không gian làm việc, hệ thống mái, khu vệ sinh và kiến trúc mặt ngoài cũng sẽ được cải tạo đồng bộ, hiện đại.

Ngoài Nhà Quốc môn, dự án còn đầu tư cải tạo hệ thống sân đường, vỉa hè, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu; mở rộng sân bãi và tuyến đường hai bên cột mốc 476 để nâng cao năng lực tổ chức giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa khẩu, rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân, đồng thời tăng sức cạnh tranh của Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong mạng lưới cửa khẩu khu vực Bắc Trung Bộ.

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