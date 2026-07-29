Hàng hóa

Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết nhà máy sản xuất thép VinMetal gần 460 ha tại KKT Vũng Áng

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Lê Tập
29/07/2026 11:05 GMT +7
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh quy mô gần 460 ha tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là bước pháp lý quan trọng để triển khai dự án thép có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và tạo hơn 5.300 việc làm.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 159/QĐ-KKT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh. Việc phê duyệt đồ án là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 459,68 ha, thuộc các lô đất CN5-1, CN5-4 đến CN5-9, CC5-1 và CC5-2 trong Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Khu đất có vị trí thuận lợi khi phía Bắc giáp đường quy hoạch N.01, phía Nam giáp đường quy hoạch N.05, phía Đông giáp đường Nguyễn Chí Thanh và phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 60 m.

Việc phê duyệt quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tạo cơ sở tổ chức không gian kiến trúc, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phục vụ triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Ảnh: IA

Đây cũng là căn cứ để quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng và triển khai các hạng mục trong thời gian tới.

Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được định hướng trở thành tổ hợp luyện và sản xuất thép hiện đại với đầy đủ các phân khu chức năng, gồm khu nguyên liệu, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, cán thép, cán nóng, nhiệt điện, sản xuất vôi - xi măng, kho bãi thành phẩm, khu xử lý xỉ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu văn phòng điều hành.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.320 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và gia tăng giá trị sản xuất tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Cơ cấu sử dụng đất được quy hoạch hợp lý với hơn 2,63 triệu m² dành cho công trình sản xuất công nghiệp và kho tàng, chiếm 57,26% diện tích toàn khu; khoảng 1,31 triệu m² bố trí cây xanh, mặt nước cảnh quan, chiếm 28,6%.

Phần diện tích còn lại được sử dụng cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và khu điều hành, bảo đảm yêu cầu sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đồ án cũng quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, viễn thông và phòng cháy, chữa cháy. Theo tính toán, nhu cầu cấp nước của dự án khoảng 17.550 m3/ngày đêm, lượng nước tuần hoàn phục vụ sản xuất khoảng 106.350 m3/ngày đêm, trong khi tổng lưu lượng nước thải khoảng 8.300 m3/ngày đêm.

Phối cảnh đa góc nhìn Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, thể hiện tổng thể quy hoạch, cổng chính, khu nhà máy, trung tâm điều hành và không gian xanh hiện đại. Ảnh: IA

Toàn bộ nước thải sản xuất và sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 27/2/2026, do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 79.986,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng theo tiến độ thực hiện.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, hứa hẹn trở thành một trong những dự án luyện thép quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng, tạo động lực phát triển công nghiệp cho Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

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