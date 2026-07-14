Hà Tĩnh tìm lời giải nâng tầm quảng bá du lịch trên nền tảng số, tổng kết cuộc thi với 417 tác phẩm dự thi

Chương trình là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và cộng đồng sáng tạo nội dung cùng hiến kế xây dựng chiến lược truyền thông hiện đại, đưa hình ảnh điểm đến Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Toàn cảnh tọa đàm “Giải pháp quảng bá, kết nối, lan tỏa sức hút điểm đến du lịch Hà Tĩnh”. Ảnh: SVH

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Hà Tĩnh sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng với nhiều lợi thế nổi bật như du lịch biển, du lịch sinh thái rừng-hồ-thác, du lịch văn hóa, lịch sử cùng nhiều giá trị di sản đặc sắc.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực Bắc Trung Bộ”.

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phát biểu đề dẫn tại tọa đàm về giải pháp quảng bá, kết nối và lan tỏa sức hút điểm đến du lịch Hà Tĩnh. Ảnh: SVH

"Trong bối cảnh truyền thông số, mạng xã hội, video ngắn và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, công tác quảng bá du lịch đang đứng trước những yêu cầu mới về nội dung, phương thức và cách tiếp cận, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong thời gian tới", ông Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu tập trung phân tích thực trạng quảng bá hình ảnh điểm đến, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân; đồng thời trao đổi xu hướng truyền thông du lịch hiện đại, đặc biệt là việc ứng dụng mạng xã hội, video ngắn, truyền thông trải nghiệm và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xúc tiến.

Những ý kiến trao đổi tại tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới. Ảnh: SVH

Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức truyền thông; tăng cường liên kết giữa các nền tảng số; phát huy vai trò của doanh nghiệp, cơ quan báo chí, KOL, KOC, travel blogger và cộng đồng sáng tạo nội dung trong việc lan tỏa thương hiệu du lịch Hà Tĩnh.

Tọa đàm ghi nhận 18 tham luận đến từ các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung số. Các tham luận đã chia sẻ nhiều mô hình truyền thông hiệu quả, kinh nghiệm xây dựng thương hiệu điểm đến trên môi trường số, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch trong giai đoạn chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và điểm đến Hà Tĩnh đến với du khách trong và ngoài nước.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Du lịch không phải mạnh ai nấy làm mà cần có sự chung tay của cả cộng đồng, người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý".

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: SVH

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, để du lịch phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của địa phương cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Phát triển du lịch không thể là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý mà phải trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cũng tổng kết, trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng du lịch Hà Tĩnh" năm 2026. Cuộc thi nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh quảng bá du lịch Hà Tĩnh, phát huy vai trò của văn học nghệ thuật, truyền thông số và sự tham gia của cộng đồng trong việc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử cùng hình ảnh con người Hà Tĩnh thân thiện, mến khách.

Bà Cao Thị Thanh - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel Nghệ An, trình bày tham luận “Định hướng xây dựng và quảng bá các chương trình tour trải nghiệm đặc trưng cho du lịch Hà Tĩnh”. Ảnh: SVH

Đặc biệt, hoạt động bình chọn trực tuyến trên Fanpage của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã thu hút 637.947 lượt xem và 32.080 lượt tương tác, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng.

Kết quả này không chỉ khẳng định sức hút của cuộc thi mà còn cho thấy hiệu quả của chuyển đổi số trong công tác quảng bá điểm đến, mở ra hướng đi mới để xây dựng thương hiệu du lịch Hà Tĩnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hấp dẫn hơn trong thời gian tới.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 417 tác phẩm của 60 tác giả, gồm 378 tác phẩm ảnh (338 ảnh đơn và 40 bộ ảnh của 38 tác giả) cùng 39 video clip của 22 tác giả. Có 7 tác giả tham gia cả ảnh đơn và ảnh bộ, đồng thời 7 tác giả dự thi ở cả hai thể loại ảnh và video.