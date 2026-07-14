Hà Tĩnh vượt mốc 300.000 tài khoản kích hoạt ứng dụng i-HaTinh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Chiến dịch triển khai ứng dụng công dân số i-HaTinh đang mang lại những kết quả tích cực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Toàn tỉnh đã có hơn 300.000 người cài đặt và kích hoạt ứng dụng i-HaTinh. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định hiệu quả của chiến dịch cao điểm phủ sóng ứng dụng công dân số cũng như sự đồng thuận của người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các sở, ban, ngành tham dự lễ ra mắt ứng dụng công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường. Ảnh: SKH

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng tài khoản, mạng lưới tiếp nhận và xử lý phản ánh trên nền tảng số cũng được mở rộng. Đến nay, 98 cơ quan, đơn vị đã tham gia tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua ứng dụng i-HaTinh.

Thống kê cho thấy, hệ thống đã tiếp nhận gần 5.600 phản ánh, góp ý từ người dân qua ứng dụng i-HaTinh và tổng đài 19009038. Trong đó, 2.024 phản ánh đã được xử lý; 2.686 phản ánh, góp ý đã được tiếp nhận, phân luồng đến các cơ quan chức năng để giải quyết, gồm 2.284 phản ánh và 402 góp ý.

Ngoài ra, 1.540 phản ánh, góp ý không đủ điều kiện tiếp nhận và 58 trường hợp đang được yêu cầu bổ sung thông tin.

Cán bộ, đoàn viên xã Kỳ Anh hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số i-HaTinh. Ảnh: KA

Việc vượt mốc 300.000 tài khoản kích hoạt i-HaTinh không chỉ là con số thống kê mà còn phản ánh sự thay đổi rõ nét trong nhận thức và thói quen sử dụng các nền tảng số của người dân Hà Tĩnh.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị, góp ý về các vấn đề phát sinh trong đời sống; tiếp cận thông tin chính thống của tỉnh và nhận hỗ trợ nhanh chóng qua tổng đài 19009038.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình tiếp nhận, phân luồng và xử lý phản ánh đều được thực hiện công khai, minh bạch trên nền tảng số. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đồng thời tạo điều kiện để người dân theo dõi tiến độ xử lý kiến nghị của mình.

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố triển khai ứng dụng công dân số i-HaTinh. Ảnh: SKH

Thời gian qua, i-HaTinh đã phát huy hiệu quả trong việc tiếp nhận và xử lý nhiều vấn đề dân sinh như hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và nhiều lĩnh vực khác.

Hàng nghìn phản ánh đã được các đơn vị chức năng giải quyết kịp thời, góp phần xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.