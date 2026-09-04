HAGL chốt lời khoản đầu tư tại HGI, hé lộ kết quả kinh doanh của tân binh sắp IPO

Theo báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2026 đã soát xét của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG), trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển nhượng 14,68 triệu cổ phần CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) cho bên thứ ba.

Tổng giá trị chuyển nhượng đạt hơn 670,1 tỷ đồng, tương ứng mức giá bình quân khoảng 45.652 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HGI giảm từ 93,13% xuống 84,42%. Dù vậy, HGI vẫn là công ty con và nằm dưới quyền kiểm soát của HAGL.

Giá gốc khoản đầu tư của HAGL tại HGI theo đó giảm từ gần 3.289 tỷ đồng vào đầu năm xuống khoảng 2.982 tỷ đồng tại ngày 30/6. Một phần số cổ phần HGI mà HAGL đang sở hữu cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

HAGL đã bán gần 15 triệu cổ phiếu HGI trong nửa đầu năm. Nguồn: BCTC HAG

Mức giá bình quân 45.652 đồng/cổ phiếu trong giao dịch trên thấp hơn khoảng 24,7% so với mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu mà HGI đang chào bán trong đợt IPO.

Tuy nhiên, hai giao dịch có bản chất khác nhau. Gần 14,7 triệu cổ phần được HAGL chuyển nhượng trong nửa đầu năm là cổ phần hiện hữu, trong khi đợt IPO hiện tại là phương án HGI phát hành thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn.

Trước đó, tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư HGI ngày 18/8, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cũng thừa nhận mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu khi nhìn ban đầu là khá cao, “ai cũng choáng”. Theo ông Đức, mức giá này được xây dựng dựa trên cơ sở định giá và triển vọng kinh doanh của HGI trong những năm tới.

HGI đang chào bán gần 18,8 triệu cổ phiếu trong đợt IPO, tương ứng khoảng 2,5% lượng cổ phiếu sau phát hành. Nếu phân phối hết với mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp có thể huy động tối đa khoảng 1.139 tỷ đồng.

Một trong những động lực tăng trưởng được HGI kỳ vọng đến từ diện tích cây trồng chưa bước vào giai đoạn khai thác. Tại sự kiện giữa tháng 8, bầu Đức cho biết mới khoảng 40% diện tích của công ty tạo doanh thu. Riêng diện tích cà phê hiện đạt khoảng 2.400 ha và dự kiến tăng lên 6.000 ha vào năm 2027, với doanh thu từ diện tích mới bắt đầu được ghi nhận từ khoảng tháng 10/2027.

Chuyển nhượng HGI góp phần tăng thu nhập tài chính của HAGL

Báo cáo bán niên cũng cho thấy hoạt động chuyển nhượng các khoản đầu tư đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh nửa đầu năm của HAGL.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ đạt gần 532 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ thanh lý các khoản đầu tư đạt hơn 441,5 tỷ đồng.

HAGL cho biết doanh thu tài chính gia tăng chủ yếu nhờ lãi thanh lý khoản đầu tư tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã: HNG) và lãi từ chuyển nhượng một phần vốn tại HGI. Báo cáo không tách riêng lợi nhuận phát sinh từ từng giao dịch.

Trong kỳ, HAGL cũng đã bán toàn bộ 91,38 triệu cổ phiếu HNG với tổng giá trị gần 594 tỷ đồng, tương ứng mức giá bình quân 6.500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh các khoản thu từ hoạt động tài chính, lợi nhuận công ty mẹ còn được hỗ trợ bởi hơn 1.534 tỷ đồng chi phí lãi trái phiếu được miễn giảm. Kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty mẹ HAGL ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 2.410 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ gần 163 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

HGI lãi hơn 781 tỷ đồng sau 6 tháng

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) có tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, được thành lập ngày 12/10/2016. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại số 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2026, hoạt động chính trong kỳ của HGI gồm quản lý và tư vấn hoạt động nông nghiệp, trồng và kinh doanh trái cây cùng các loại cây trồng khác.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, HGI ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.185 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản thuế, phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 781,8 tỷ đồng.

Năm 2026, HGI đặt kế hoạch doanh thu thuần 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 29,3% mục tiêu doanh thu và 43,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HGI đạt hơn 10.989,2 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn gần 4.305,6 tỷ đồng, chiếm 39,2% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HGI ở mức hơn 5.809,2 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Doanh nghiệp có gần 2.686,9 tỷ đồng vay ngắn hạn và hơn 1.666,6 tỷ đồng vay dài hạn, lần lượt chiếm 46,3% và 28,7% tổng nợ.