Tiêu điểm

Hải Phòng sắp có Trung tâm hội nghị, thương mại, du lịch quốc tế hơn 2.110 tỷ đồng

+ aA -
Thu Thuỷ
13/04/2026 11:21 GMT +7
Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng 13/5 và chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, phường Đồ Sơn cùng các cơ quan liên quan đang hoàn thiện điều kiện để khởi công dự án Trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế Hải Phòng, tổng vốn đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng.


Dự án Trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng dự kiến khởi công. Dự án do Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng làm chủ đầu tư. Đây là công trình dịch vụ – du lịch quy mô lớn, được định hướng xây dựng thành tổ hợp đa chức năng hiện đại.

Phối cảnh dự kiến dự án Trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế Hải Phòng. Ảnh: Tư liệu

Dự án bao gồm các hạng mục chính như: Trung tâm hội nghị, hội thảo quy mô lớn; khu thương mại, khách sạn; cùng hệ thống dịch vụ du lịch và tiện ích cao cấp. Đáng chú ý, dự án được nghiên cứu phát triển các loại hình giải trí cao cấp, trong đó có hoạt động casino theo quy định pháp luật, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế.

Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng sẽ bổ sung hạ tầng chiến lược phục vụ các sự kiện quy mô lớn, thúc đẩy phát triển du lịch MICE, nâng cao năng lực tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế của thành phố.

Dự án được xác định là công trình du lịch trọng điểm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển và dịch vụ quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – du lịch của địa phương trong giai đoạn mới.

Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan hoàn thiện các điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật, bao gồm mặt bằng, thiết kế, hồ sơ pháp lý và tiến độ triển khai.

Tham khảo thêm
Tin sáng (12/4): CLB Công an TP.HCM chiêu mộ Triệu Việt Hưng của Hải Phòng FC?

Tin sáng (12/4): CLB Công an TP.HCM chiêu mộ Triệu Việt Hưng của Hải Phòng FC?

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Mẹ - người hoạ sĩ 'vẽ lại' đời con

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Mẹ - người hoạ sĩ "vẽ lại" đời con

Tags:

Cùng chuyên mục

Doanh thu đa cấp cả nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Doanh thu đa cấp cả nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua 'tháng thử lửa' cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua "tháng thử lửa" cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Doanh thu đa cấp cả nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Doanh thu đa cấp cả nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc