Hai tuần chào sàn HoSE, túi tiền gia đình Bầu Thụy hụt bao nhiêu từ đà lao dốc của LPS?

Sau khoảng hai tuần chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPS đang ở vùng giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm chào sàn.

LPS bắt đầu giao dịch từ phiên 18/8/2026 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá IPO. Với hơn 1,4 tỷ cổ phiếu, vốn hóa của công ty khi đó đạt khoảng 42.000 tỷ đồng.

Ngay phiên đầu tiên, LPS tăng hơn 6%. Tuy nhiên, diễn biến tích cực không kéo dài khi cổ phiếu sau đó liên tục điều chỉnh, trong đó có hai phiên giảm sàn.

Đóng cửa ngày 4/9, LPS dừng tại 23.750 đồng/cổ phiếu, thấp hơn hơn 20% so với mức giá chào sàn. Tương ứng, vốn hóa của công ty chứng khoán này thu hẹp hơn 8.000 tỷ đồng, từ 42.000 tỷ đồng xuống còn hơn 33.000 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu LPS từ khi lên sàn đến nay. Nguồn: Vietstock Finance

Trước khi đưa cổ phiếu lên HoSE, LPS đã hoàn tất đợt IPO vào tháng 6/2026 và chính thức trở thành công ty đại chúng. Trong đợt chào bán, công ty phân phối gần 141,87 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 4.250 tỷ đồng.

Sau IPO, vốn điều lệ của LPS tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp đứng thứ 7 trong Top 10 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Biến động của cổ phiếu LPS cũng tác động trực tiếp đến giá trị cổ phần do gia đình doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ (Bầu Thuỵ), hiện là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng Sacombank, nắm giữ tại công ty.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Xuân Thái, thành viên HĐQT LPS và là con trai ông Nguyễn Đức Thuỵ, sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,49% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, con gái ông Thuỵ, cũng sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,49% vốn. Bản thân ông Nguyễn Đức Thuỵ nắm hơn 62,7 triệu cổ phiếu LPS, tương đương 4,45% vốn điều lệ.

Như vậy, ba thành viên trong gia đình ông Nguyễn Đức Thuỵ đang sở hữu tổng cộng hơn 440 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng 31,43% vốn công ty.

Tại mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu trong ngày LPS chào sàn, lượng cổ phần này được định giá hơn 13.200 tỷ đồng. Đến cuối phiên 4/9, với thị giá 23.750 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phiếu trên còn gần 10.500 tỷ đồng, giảm hơn 2.700 tỷ đồng sau khoảng hai tuần.

Về hoạt động kinh doanh, LPS đạt hơn 718 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 42% kế hoạch lợi nhuận 1.700 tỷ đồng đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 575 tỷ đồng, cũng gấp 2,3 lần.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, tổng tài sản của LPS đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, danh mục tự doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 17.260 tỷ đồng, tăng 52% sau 6 tháng, khi công ty gia tăng đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu niêm yết.

Dư nợ cho vay đạt gần 13.738 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Ngoài ra, tiền gửi kỳ hạn dưới một năm của LPS ghi nhận hơn 5.111 tỷ đồng vào cuối quý 2, giảm 19% so với đầu năm.