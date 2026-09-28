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Hàng chục chủ mỏ đá xin nâng công suất, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo "nóng" cho Sở Công thương

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Công Xuân
28/09/2026 17:22 GMT +7
Sau khi nghe kiến nghị xin nâng công suất khai thác/năm của hàng chục chủ mỏ đá trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, đã chỉ đạo “nóng” cho Giám đốc Sở Công thương và bộ phận liên quan.

Chiều 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan, để nghe kiến nghị và chỉ đạo gỡ khó nguồn vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường, đặc biệt là đá trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CX

Cùng một số nội dung khác, tại cuộc họp này hàng chục chủ mỏ đá trên địa bàn của tỉnh, đề xuất UBND tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh nâng công suất khai thác/năm.

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Theo các chủ mỏ đá, nhu cầu tăng cao khiến công suất khai thác được cấp phép trong năm đã hết từ nhiều tháng qua.

Vì vậy, dù đang vào cao điểm khai thác, trữ lượng theo giấy phép của các mỏ vẫn còn lớn, trong khi nhu cầu thị trường tăng cao, một số khu vực thiếu nguồn cục bộ, phương tiện và nhân lực đều sẵn sàng, các chủ mỏ vẫn phải “ngồi chơi xơi nước” vì đã hết công suất khai thác được cấp phép trong năm.

“Mặc dù doanh nghiệp đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chủ quản của UBND tỉnh, đề nghị xin nâng công suất khai thác thế nhưng đến nay, vẫn không được chấp thuận”, đại diện chủ mỏ đá Hòn Gai Nghĩa Thuận bày tỏ.

Nhiều thời điểm, xe tải chờ giăng dài tại mỏ đá để chờ chở. Ảnh: L.Danh

Sau khi nghe kiến nghị của các chủ mỏ đá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nêu rõ, để đáp ứng cho nhu cầu thị trường đang tăng cao, việc các chủ mỏ (đã hết công suất cấp phép/năm nhưng còn trữ lượng theo giấy phép được cấp) kiến nghị nâng công suất khai thác, là hoàn toàn chính đáng và phải xem xét giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân tích, thay vì thời hạn khai thác 15 - 30 năm/mỏ, nếu cho phép nâng công suất khai thác hằng năm, thời gian khai thác thực tế có thể rút xuống còn 10 - 20 năm/mỏ. Vì vậy, cần cân nhắc việc tạo điều kiện để các chủ mỏ đá nâng công suất khai thác theo nhu cầu thị trường.

Hơn nữa, cũng như các loại vật liệu xây dựng thông thường khác, nhu cầu đá xây dựng luôn biến động, không phải lúc nào cũng ở mức cao như hiện nay. Chẳng hạn, nếu từ năm 2027 hoặc những năm tiếp theo, nhu cầu giảm xuống, việc duy trì công suất khai thác như hiện tại sẽ được tính toán như thế nào?

Đại diện các chủ mỏ đá kiến nghị tại cuộc họp. Ảnh: CX

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Công thương và bộ phận chuyên môn trực thuộc, khẩn trương xem xét, hỗ trợ, hướng dẫn cho các chủ mỏ đá thực hiện thủ tục theo quy định, để trình cấp thẩm quyền của tỉnh giải quyết kiến nghị cho các chủ mỏ đá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cũng lưu ý các chủ mỏ đá trên địa bàn, phải ưu tiên cung cấp cho các công trình, dự án trên địa bàn, rồi mới tính đến chuyện cung cấp ra ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Ảnh: UBND tỉnh

Quá trình hoàn thiện các thủ tục kiến nghị tăng công suất khai thác/năm, phải thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật; các chủ mỏ được phép nâng công suất khai thác/năm, phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho nhà nước theo đúng quy định hiện hành…

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