Hàng hóa qua cảng Chân Mây tăng mạnh, Huế gỡ "nút thắt" để bứt phá logistics

Chiều 22/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố cùng các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực cảng Chân Mây nhằm đánh giá tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hệ thống cảng và dịch vụ logistics.

Các đơn vị tham gia trao đổi tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn. Ảnh: V.B.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, cảng Chân Mây đón hơn 369 lượt tàu, gồm 306 tàu hàng, 40 tàu du lịch và 23 chuyến tàu container.

Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 4,33 triệu tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; sản lượng container đạt hơn 3.300 TEU. Cảng cũng phục vụ gần 78.000 lượt khách du lịch và hơn 40.000 lượt thuyền viên.

Riêng bến số 1 và số 2 ghi nhận sản lượng hàng hóa khoảng 3,5 triệu tấn, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu đạt gần 240 tỷ đồng, tăng 26,8%. Trong khi đó, bến số 3 tiếp nhận hơn 837.000 tấn hàng hóa trong nửa đầu năm.

Song song với hoạt động khai thác cảng, nhiều dự án logistics và dịch vụ hậu cần đang được triển khai tại khu vực Chân Mây như Trung tâm Logistics Chân Mây, các dự án kho bãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, trung tâm logistics - thương mại dịch vụ và dự án bến tổng hợp, container số 4 và số 5.

Khi hoàn thành, các dự án này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực lưu giữ, trung chuyển, bốc xếp hàng hóa, từng bước hình thành hệ thống logistics đồng bộ phía sau cảng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: V.B.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ nhiều khó khăn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, xử lý nước thải, thủ tục nạo vét luồng hàng hải, nguồn vật liệu xây dựng và các điều kiện phục vụ hoạt động vận tải, logistics.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp tập trung nguồn lực, phương tiện và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các dự án bến cảng, kho bãi và logistics; hạng mục nào hoàn thành phải nhanh chóng nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục và đưa vào khai thác theo đúng quy định.

Ông Hà Văn Tuấn cũng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và các sở, ngành để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, khai thác cảng và vận chuyển hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực cảng Chân Mây và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp được giao phối hợp với địa phương và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thu gom rác, vệ sinh các tuyến đường; yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện biện pháp hạn chế bụi, không để ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan.

6 tháng đầu năm 2026, cảng Chân Mây đón hơn 369 lượt tàu, lượng hàng hóa thông qua đạt hơn 4,33 triệu tấn. Ảnh: V.B.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế chỉ đạo rà soát, đề xuất quy hoạch bãi đỗ xe, vị trí trạm cung cấp nhiên liệu và các công trình dịch vụ phục vụ lái xe; đồng thời kiểm tra, khắc phục hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng bị hư hỏng trong khu vực cảng.

UBND xã Chân Mây - Lăng Cô được giao tăng cường quản lý địa bàn, không để gia súc, gia cầm đi vào khu vực cảng, gây mất an toàn giao thông.

Đối với các kiến nghị liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục nạo vét và tiếp nhận vật chất nạo vét, giao thông kết nối, giải phóng mặt bằng và xử lý nước thải, lãnh đạo UBND TP.Huế giao các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, hướng dẫn và xử lý theo đúng quy định, tạo điều kiện để các dự án cảng và logistics triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.