Hàng không "bội thu" trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp nghỉ Lễ (từ 25 - 27/4 và 30/4 - 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt gần 1,7 triệu khách, tăng hơn 2% và hơn 27 nghìn tấn hàng hóa, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 675 nghìn khách và hơn 3 nghìn tấn hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt hơn 1 triệu khách và hơn 24 nghìn tấn hàng hóa.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không sân bay đạt gần 15 nghìn lượt cất hạ cánh; hơn 2 triệu lượt khách và gần 31 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất), tổng sản lượng khai thác đạt 4.903 lượt cất hạ cánh; hơn 818 nghìn lượt khách và hơn 10 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Hành khách tại sân bay Nội Bài.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài), khai thác 4.347 lượt cất hạ cánh; hơn 702 nghìn lượt khách và hơn 19 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (sân bay Đà Nẵng) khai thác 2.073 lượt cất hạ cánh; hơn 341 nghìn lượt khách và gần 589 tấn hàng hóa thông qua cảng.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 1 triệu khách và gần 8 nghìn tấn hàng hóa. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 675 nghìn khách và hơn 3 nghìn tấn hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt hơn 356 nghìn khách và hơn 4 nghìn tấn hàng hóa.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá hoạt động khai thác vận chuyển hàng không trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 đã diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm.

Ngoài ra, tỷ lệ đúng giờ ghi nhận kết quả cao trên 80% qua các ngày từ đầu kỳ nghỉ lễ. Các cơ quan, đơn vị chức năng cũng thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm để bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong toàn bộ quá trình hoạt động vận chuyển hàng không.