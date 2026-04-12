Hàng không "bội thu" trong quý I/2026

Trong 3 tháng đầu năm, thị trường vận tải hàng không ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng trưởng cao về sản lượng khai thác, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không trong và ngoài nước điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp.

Cùng đó, theo dõi sát tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan và kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Xây dựng các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tác động của việc tăng giá nhiên liệu hàng không.

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

"Nhiều giải pháp đã được các bộ, ngành và Chính phủ chấp thuận, như miễn, giảm một số khoản phí và lệ phí cho doanh nghiệp", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết.

Cụ thể, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường đạt hơn 24 triệu lượt hành khách, tăng trên 16%, và hơn 392 nghìn tấn hàng hóa, tăng trên 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 15 triệu lượt hành khách, tăng gần 10%, và hơn 113 nghìn tấn hàng hóa, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

Cùng với việc duy trì tăng trưởng, ngành hàng không đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý luồng không lưu nhằm giảm thiểu tình trạng chậm chuyến, đồng thời bảo đảm an toàn trong khai thác và cung cấp dịch vụ bay.

Đặc biệt, các trường hợp thiết bị bay không người lái (UAV) đe dọa an toàn hoạt động bay đã được xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Bên cạnh đó, kế hoạch an toàn hàng không quốc gia giai đoạn 2025 - 2028 cũng được triển khai phù hợp với Chương trình an toàn hàng không toàn cầu của ICAO. Các chỉ số an toàn hàng không trong quý I tiếp tục được duy trì ở mức cao so với các năm trước.Bước sang quý II/2026.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá kỹ lưỡng tác động của tình hình xung đột tại Trung Đông đối với hoạt động vận tải hàng không để kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, cơ quan này sẽ nghiên cứu điều phối slot bay trong các giai đoạn cao điểm như nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè 2026, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong bối cảnh biến động chiến sự và giá nhiên liệu.