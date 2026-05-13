Hàng không cắt giảm nhiều chuyến bay, vì đâu?

Bộ Xây dựng vừa cho biết, trong giai đoạn tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu tiếp tục chịu tác động mạnh từ xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, các gián đoạn trong vận chuyển và chuỗi cung ứng năng lượng đã đẩy giá nhiên liệu hàng không tăng trở lại và neo ở mức cao trong những ngày đầu tháng 5/2026.

Cập nhật giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 trên thị trường Singapore đã tăng từ khoảng 85 - 90 USD/thùng trước khủng hoảng lên khoảng 150 - 200 USD/thùng trong đầu tháng 5/2026.

Trong ngày 5/5/2026, giá Jet A-1 tiếp tục “neo” ở mức cao khoảng 160 - 170 USD/thùng. Ngày 6/5/2026, giá dầu Brent dao động quanh mức 102 - 103 USD/thùng sau khi phục hồi nhẹ từ đợt giảm mạnh trước đó, trong khi WTI ở mức khoảng 96 USD/thùng.

Giá nhiên liệu hàng không tác động tới các hãng hàng không.

Những tác động nêu trên cho thấy, nguồn cung nhiên liệu hàng không tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Bộ Xây dựng cho biết, trong trường hợp khủng hoảng kéo dài, một số khu vực (đặc biệt tại châu Âu) có thể đối mặt với nguy cơ suy giảm đáng kể dự trữ nhiên liệu từ tháng 6/2026.

Về khả năng bảo đảm dự trữ nhiên liệu xăng dầu, các quốc gia có mức độ chống chịu khác nhau trước biến động nguồn cung toàn cầu như: Mỹ và Nhật Bản hiện duy trì mức dự trữ lớn và khả năng bảo đảm nguồn cung dài hạn.

Trong khi các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu, trong đó có Việt Nam, đối mặt với mức độ rủi ro cao hơn và cần triển khai các biện pháp điều phối, tối ưu hóa nguồn cung trong nước nếu khủng hoảng kéo dài.

Giá nhiên liệu, xăng dầu tăng cao và gián đoạn nguồn cung đã ảnh hưởng đến các hãng hàng không toàn cầu, nhiều hãng hàng không quốc tế đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng giá vé, cắt giảm tần suất hoặc thu hẹp mạng bay nhằm kiểm soát chi phí nhiên liệu.

Theo Bộ Xây dựng, nhiều hãng hàng không lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đã triển khai các biện pháp cắt giảm các đường bay và tần suất khai thác đối với các tuyến có hiệu quả thấp nhằm giảm áp lực chi phí nhiên liệu.

Hãng hàng không Lufthansa (Đức) dự kiến cắt khoảng 20.000 chuyến bay ngắn và trung bình trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10/2026, đồng thời xem xét giảm công suất khai thác từ 2,5 - 5% nếu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tiếp tục kéo dài.

Theo ước tính, trong tháng 5/2026, khoảng 2 triệu ghế cung ứng và hơn 13.000 chuyến bay có thể bị cắt giảm trên toàn cầu.

Mặc dù, thị trường nhiên liệu và tình hình địa chính trị quốc tế tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, Bộ Xây dựng đánh giá, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam vẫn duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực trong quý I/2026.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao, các hãng hàng không dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác theo hướng thận trọng, đồng thời tăng cường các biện pháp tối ưu chi phí và đảm bảo an toàn khai thác trong thời gian tới.