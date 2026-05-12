Hàng không miễn trừ và thay đổi thời gian của chuỗi slot bay bị ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông

Chính sách này được Cục Hàng không gửi tới các hãng hàng không khai thác đi, đến Việt Nam; Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV); các cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam công bố áp dụng chính sách miễn trừ và thay đổi thời gian áp dụng độ dài của chuỗi slot bay.

Theo Cục Hàng không, trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và theo đề nghị của các hãng hàng không, cũng như khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế ngày 1/4/2026 về việc áp dụng cơ chế “Không sử dụng slot có lý do chính đáng” và ý kiến của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam thông báo áp dụng cơ chế miễn trừ slot đối với các chuyến bay bị ảnh hưởng kể từ ngày 28/2 - 30/6/2026.

Đối với các Hãng hàng không Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất-UAE), Etihad Airways (UAE), Qatar Airways (Qatar), các slot trả lại do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng trong giai đoạn từ ngày 28/2 - 28/3/2026 được coi là sử dụng đúng khi tính toán điều kiện giữ slot lịch sử cho lịch bay mùa Đông 2026/2027.

Các slot (đã được xác nhận tính đến thời điểm ngày cơ sở tính slot lịch sử) được trả lại do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng trong giai đoạn từ ngày 29/3 - 30/6/2026 được coi là sử dụng đúng khi giám sát thu hồi chuỗi slot trong lịch bay mùa Hè 2026 và khi tính slot lịch sử cho lịch bay mùa Hè 2027.

Đối với hãng hàng không Việt Nam và hãng hàng không nước ngoài khác, các slot (đã được xác nhận tính đến thời điểm ngày cơ sở tính slot lịch sử) trong giai đoạn từ ngày 29/3 - 30/6/2026, được trả lại trước ngày 15/5/2026, thì coi là sử dụng đúng khi giám sát thu hồi chuỗi slot trong lịch bay mùa Hè 2026 và khi tính slot lịch sử cho lịch bay mùa Hè 2027.

Sau ngày 30/6/2026, trên cơ sở diễn biến của tình hình chiến sự Trung Đông và giá Jet A-1, Cục Hàng không Việt Nam sẽ nghiên cứu, đánh giá về việc kéo dài thời gian áp dụng miễn trừ.

Cục Hàng không Việt Nam thay đổi thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của chuỗi slot là 5 tuần theo quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT và thay đổi thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của chuỗi slot là 10 tuần kể từ Lịch bay Mùa Đông 2027.