Hàng không tăng cường nhiều chuyến bay, giá vé máy bay có giảm?

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vừa thông báo sẽ cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến ngày 16/8 để phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm hè.

Theo đó, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay tăng thêm tập trung trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, cùng các địa phương có nhu cầu đi lại lớn như Buôn Ma Thuột, Vinh, Cần Thơ.

Các hãng hàng không ưu đãi giá vé máy bay.

Vietnam Airlines Group tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên mạng bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm tới 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay.

Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn với nhiều mức giá linh hoạt. Đây cũng là giải pháp giúp giãn nhu cầu trong ngày và nâng cao hiệu quả khai thác trong mùa hè.

Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các kênh bán trực tuyến trong mùa hè năm nay. Chương trình Quick Sale App áp dụng vào thứ Ba hằng tuần với mức giảm giá đến 10%; chương trình Thứ Năm Rực Rỡ giảm tới 15%; trong khi Weekend Sale ưu đãi đến 10% trên tất cả hạng vé.

Để phục vụ cao điểm hè, ngay từ đầu mùa, Vietnam Airlines Group đã chuẩn bị nguồn lực từ sớm, chủ động bố trí tàu bay, nhân lực và nâng cao năng lực phục vụ tại sân bay. Hãng đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành khai thác nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ.

Đối với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm. Trong thời gian tới, hãng sẽ đưa vào khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Phuket, khai trương đường bay Hà Nội - Amsterdam từ tháng 6/2026 và nâng tần suất đường bay Hà Nội - Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/7/2026.



Trước đó, Vietjet cũng đã áp dụng chính sách từ 0 giờ ngày 1/6/2026 đến 23 giờ ngày 7/6/2026 (GMT+7), hành khách nhập mã “SALE66” tại ô "Mã khuyến mãi" được ưu đãi mua vé hạng Eco cho tất cả đường bay nội địa và quốc tế, giá từ 0 đồng.

Hành khách mua vé máy bay Hà Nội - Praha và Hà Nội - Almaty, nhập mã “HELLOVIETNAM” sẽ được giảm 15% giá hạng Deluxe, áp dụng với mọi chuyến bay khởi hành từ ngày 5/9/2026 đến 31/3/2027. Vé được mở bán tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air hoặc các phòng vé, đại lý chính thức trên toàn cầu.

Với mạng bay ngày càng rộng mở, Vietjet đưa hành khách đến những kỳ nghỉ hè đáng nhớ, khám phá các điểm đến mới như Shizuoka (Nhật Bản), Almaty (Kazakhstan), nơi du khách Việt Nam được miễn visa nhập cảnh, Praha (Cộng hoà Séc), cánh cửa từ Hà Nội vào châu Âu; cùng hàng loạt điểm du lịch ấn tượng khắp châu Á - Thái Bình Dương như Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Melbourne (Australia),…