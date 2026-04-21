Hàng loạt dự án ở Đà Nẵng được “đổi chủ”, thúc tiến độ hạ tầng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã ký Quyết định điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn.

Theo đó, 24 dự án được chuyển từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật sang các đơn vị khác như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và UBND các xã, phường.

Đây đều là các dự án đang triển khai dở dang, cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có nhiều công trình đáng chú ý như: đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam; khu tái định cư Gò Đồng Mặt; đường Nguyễn Phúc Chu nối dài; cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; nghĩa trang nhân dân Duy Nghĩa…

Đà Nẵng điều chuyển 24 dự án, chạy tiến độ. Ảnh: D.B

Ngoài ra, TP cũng điều chuyển chủ đầu tư dự án đường Kỳ Phú - Phú Ninh (đoạn Nguyễn Hoàng - Trường Xuân) từ UBND phường Hương Trà sang UBND phường Tam Kỳ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình hạ tầng giao thông, tái định cư và chỉnh trang đô thị. TP cũng liên tục rà soát, điều chuyển dự án chậm tiến độ, năng lực thực hiện hạn chế sang đơn vị khác để tránh tình trạng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Trước đó, lãnh đạo TP đã nhiều lần yêu cầu tăng cường phân cấp cho địa phương trong công tác quản lý dự án, đặc biệt là các dự án quy mô vừa và nhỏ, nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và sớm đưa công trình vào sử dụng.

Việc “chia việc” lần này được kỳ vọng sẽ giúp các dự án sớm hoàn thiện, góp phần cải thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng.