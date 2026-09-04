Hàng loạt tuyến cao tốc từ nay đến 2030 có thể được hưởng các chính sách đặc thù chung

Theo Văn phòng Chính phủ, xét báo cáo của Bộ Xây dựng (văn bản số 13488/BXD-KHTC ngày 24/8/2026) về việc trình cơ chế, chính sách áp dụng chung cho các tuyến cao tốc giai đoạn 2026 - 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, nghiên cứu kỹ lưỡng quy định pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xây dựng, đấu thầu, quy hoạch, khoáng sản, đất đai… để xác định cụ thể khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng cần tổng kết, đánh giá tác động của các cơ chế chính sách đặc thù cho các dự án đường bộ cao tốc (Ảnh: Chinhphu.vn).

Trường hợp cần thiết áp dụng rộng rãi các cơ chế, chính sách đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép tại các dự án cụ thể, Bộ Xây dựng cần tổng kết, đánh giá tác động đầy đủ và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc ban hành chính sách, đảm bảo tính đồng bộ và công bằng trong thi hành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường bộ cao tốc nói riêng và các công trình trọng điểm quốc gia nói chung.

Tại báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ ngày 24/8/2026, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt đã được Quốc hội cho phép áp dụng lặp lại tại các dự án có tính chất tương đồng.

Việc từng dự án phải trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để áp dụng các cơ chế, chính sách cơ bản giống nhau làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, có thể dẫn đến cách xử lý không thống nhất giữa các dự án tương đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, huy động nguồn lực và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền các dự án đường bộ cao tốc, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ có ý kiến thống nhất áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt của dự án đường Vành đai 5 để áp dụng chung cho các dự án đường bộ cao tốc triển khai đầu tư công trong giai đoạn 2026-2030.

