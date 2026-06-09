Hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn hội tụ

Từ ngày 10 đến 14/6/2026, tiếp nối thành công của kỳ hội chợ năm 2025, Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương.

Đây là hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn trọng điểm thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2026. Sự kiện góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 sẽ diễn ra tại tại Quảng trường Trung tâm Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Nội từ ngày 10/6 đến ngày 14/6 tới đây.

Theo Ban Tổ chức, hội chợ triển lãm dự kiến quy tụ 300 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề và các tổ chức xúc tiến tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sản phẩm trưng bày tại hội chợ thuộc nhiều nhóm ngành nghề, gồm: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp tỉnh; sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản; sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng tiêu dùng; dệt may, da giày; cơ khí, máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp nông thôn và các đặc sản vùng miền.

Thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương, Hội chợ Triển lãm năm 2026 hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Tăng kết nối giao thương bằng công nghệ số

Một trong những điểm nhấn của hội chợ năm nay là khu triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP). Khu vực này được thiết kế tập trung với diện tích lớn, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, đại diện cho năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển bền vững của các địa phương.

Theo Ban Tổ chức, hội chợ dự kiến quy tụ 300 gian hàng với hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn hội tụ về tham dự. Ảnh: BTC

Ban Tổ chức tiếp tục ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại như Hologram 3D, tái hiện sống động hình ảnh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) trong không gian ba chiều. Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả giới thiệu sản phẩm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các phương thức xúc tiến tiêu thụ mới.

Các không gian chuyên đề về chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp nông thôn cũng sẽ được giới thiệu tại hội chợ, góp phần lan tỏa những mô hình sản xuất hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: lễ khai mạc; kết nối doanh nghiệp với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử; kết nối doanh nghiệp với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối trong và ngoài nước; tổ chức gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác thương mại.

Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm tại hội chợ năm nay cũng được Ban Tổ chức quan tâm, trong đó có trình chiếu sản phẩm bằng công nghệ Hologram 3D và livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.