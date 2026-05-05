Hàng quán "nuốt" bãi biển ở Huế, chính quyền vào cuộc xử lý

Ngày 5/5, theo tin từ UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, địa phương vừa tổ chức kiểm tra thực địa hoạt động buôn bán, kinh doanh tại khu vực bãi biển Lăng Cô nhằm đảm bảo dịch vụ du lịch, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng.

Lực lượng xã Chân Mây - Lăng Cô kiểm tra cơ sở kinh doanh tự ý đổ bê tông, cơi nới kiên cố lấn chiếm khu vực bãi biển Lăng Cô.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện một hàng quán tự ý đổ bê tông, cơi nới kiên cố lấn ra khu vực bãi biển. Lãnh đạo địa phương đã yêu cầu chủ cơ sở dừng thi công, khẩn trương khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu và chấp hành đúng các quy định về đất đai, trật tự xây dựng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thời gian qua, tình trạng lấn chiếm bãi biển Lăng Cô diễn biến phức tạp. Người dân địa phương bức xúc phản ánh việc nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh tự phát mọc lên ven biển, thậm chí xây dựng công trình kiên cố, thu hẹp không gian công cộng và lối xuống biển của người dân.

Có trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép các hạng mục trên diện tích lớn nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xử phạt, song việc xử lý ở một số trường hợp còn chậm, chủ yếu dừng ở mức hành chính, chưa có biện pháp cưỡng chế rõ ràng, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính quyết liệt trong quản lý.

Trước thực trạng trên, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời giám sát thường xuyên nhằm ngăn chặn tình trạng tự ý cơi nới, xây dựng lấn chiếm bãi biển.

Việc siết chặt quản lý trật tự xây dựng tại bãi biển Lăng Cô không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện mà còn bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và đảm bảo quyền tiếp cận không gian biển của cộng đồng.