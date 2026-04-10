Hàng tấn phân đạm nhập lậu bị phát hiện khi đang vận chuyển

Thực hiện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng phân bón, trong các ngày 6 và 9/4/2026, Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, khám phương tiện vận tải, thu giữ hơn 4 tấn phân đạm do Trung Quốc sản xuất nhập lậu.

Lực lượng liên ngành kiểm tra phương tiện chở hàng vi phạm

Cụ thể, ngày 6/4/2026, Đội Kiểm soát liên ngành 389 tỉnh phối hợp với Đội QLTT số 6 tiến hành khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 11C - 06X.XX, do bà H.T.X.X, trú tại xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng là người điều khiển phương tiện.

Tại thời điểm khám, phát hiện hàng hóa là phân bón, tổng trọng lượng 600 kg. Qua xác minh làm việc, Bà X khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Tiếp đó, ngày 9/4/2026, Đội tiếp tục phối hợp Đội Kiểm soát liên ngành 389 tỉnh, Công an xã Đoài Dương, Công an tỉnh Cao Bằng, Đội QLTT số 2 khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 11C-04X.XX, do ông N.T.H, trú tại xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là người điều khiển phương tiện, phát hiện trên xe đang vận chuyển hàng hóa là phân bón, tổng trọng lượng 3500 kg.

Phân đạm nhập lậu được vận chuyển bằng nhiều loại xe khác nhau

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Hiện cơ quan quản lý thị trường đang tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý nguồn hàng phân đạm để kịp thời ngăn chặn vi phạm mới xảy ra.