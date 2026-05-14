Hàng Tây Bắc 'xịn' về phố hàng hiệu Thủ đô

Sáng 14/5/2026, tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (TTTN) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 6 với chủ đề “Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội”.

Chương trình do Cục TTTN phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức. Ảnh: Bảo Trung

Chương trình diễn ra từ ngày 14-17/5/2026 theo mô hình đa kênh, kết hợp giữa không gian trưng bày, bán hàng trực tiếp với hoạt động quảng bá, livestream trên nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao nhận diện thương hiệu và đưa sản phẩm Việt Nam chất lượng cao tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục TTTN nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc phát triển thị trường nội địa cần gắn với các giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam.

Theo ông Linh, “Sức sống hàng Việt” được định hướng trở thành địa chỉ quen thuộc để quảng bá các sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, bản sắc vùng miền và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Người dân Thủ đô có thể trực tiếp dùng thử các sản phẩm đã được bảo chứng. Ảnh: Bảo Trung

Việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp với livestream bán hàng trên nền tảng số cũng là hướng đi giúp doanh nghiệp địa phương thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và từng bước nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường trong nước.

Với chủ đề “Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội”, chương trình mang tới không gian đậm sắc màu Tây Bắc ngay giữa “phố hiệu” Tràng Tiền, nơi người tiêu dùng Thủ đô có thể trực tiếp khám phá những đặc sản tiêu biểu gắn với khí hậu, thổ nhưỡng và văn hóa bản địa của Lai Châu.

Các kệ hàng trưng bày đa dạng sản phẩm Tây Bắc, từ thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói, lạp sườn đậm vị mắc khén; gạo Séng Cù dẻo thơm; trà Shan tuyết Than Uyên tới các sản phẩm dược liệu vùng cao như đông trùng hạ thảo, trà lá sâm, sâm Lai Châu ngâm mật ong, tinh bột nghệ đỏ hay viên tinh nghệ Chè dây…

Nông sản vùng Tây Bắc đang khoác lên mình diện mạo rất mới. Ảnh: Bảo Trung

Theo Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, việc đưa đặc sản Lai Châu tới không gian tiêu dùng trung tâm của Thủ đô không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận trực tiếp với nhu cầu và xu hướng tiêu dùng mới của thị trường.



Trong thời gian diễn ra chương trình, người dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất cũng như câu chuyện văn hóa phía sau mỗi đặc sản Lai Châu. Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cũng được áp dụng nhằm kích cầu tiêu dùng và tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm địa phương chất lượng cao.

Song song kệ hàng, phiên livestream bán hàng diễn ra từ 19h-22h ngày 15/5 trên kênh TikTok của Cục TTTN còn mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm Lai Châu tới người tiêu dùng trên nền tảng số, góp phần thúc đẩy mô hình tiêu dùng đa kênh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

