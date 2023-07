Hàng trăm chuyến bay bị hủy, điều chỉnh lịch bay vì bão số 1 - Talim

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 1 - Talim, các hãng hàng không đã thông báo hủy, điều chỉnh nhiều chuyến bay để đảm bảo an toàn cho hành khách và hoạt động hàng không.

Trong sáng nay (18/7), Bamboo Airways phát đi thông báo, để đảm bảo an toàn cho hành khách, hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến/đi tại các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng).

Bamboo Airways hủy 28 chuyến bay đi đến các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Đồng thời, thay đổi lịch khai thác của 104 chuyến bay quốc tế lẫn nội địa.

Hành khách tại sân bay Nội Bài những ngày cao điểm hè 2022. Ảnh: TA

Tương tự, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và các chuyến bay, Vietnam Airlines phải hủy 54 chuyến bay, ước tính ảnh hưởng tới khoảng 8.500 hành khách. 89 chuyến bay bị chậm từ 1 - 10 tiếng, gây ảnh hưởng đến 15.000 hành khách.

Vietnam Airlines cũng thông báo đổi lịch, 6 chuyến bay sớm, ảnh hưởng tới hơn 1.000 hành khách. Chỉ riêng trong ngày 18/7, 149 chuyến bay và gần 25.000 nghìn hành khách của Vietnam Airlines đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1.

Với hãng hàng không Vietravel Airlines, hãng thông báo thay đổi lịch khai thác các chuyến bay đi/đến từ sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong đó, một số chuyến bay phải lùi giờ khởi hành như chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng (dự kiến cất cánh chậm hơn 2 giờ so với lịch trình ban đầu), Đà Nẵng - Hà Nội (dự kiến chậm khoảng 1 giờ 40 phút so với lịch khởi hành ban đầu), Hà Nội - TP.HCM (chậm khoảng 3 giờ so với lịch khởi hành ban đầu)...

Trước tính chất phức tạp của cơn bão số 1 (tên quốc tế Talim), Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động phòng, chống, ứng phó cơn bão số 1 nhằm đảm bảo an toàn hàng không.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Trung tâm Khí tượng hàng không theo dõi liên tục diễn biến của bão, cập nhật cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan, đơn vị hàng không.

Cùng với đó, các hãng hàng không được yêu cầu chủ động điều chỉnh lịch bay trong điều kiện có thể, chuyển lịch bay sớm lên trước hoặc lùi lại sau thời gian được khuyến cáo thời tiết xấu; Quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau bão.

Với các chuyến bay đi, đến Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, cần tính toán lượng dầu, chọn sân bay dự bị từ Vinh, Đà Nẵng… trở vào, tuỳ theo loại tàu bay.

Phòng Vận tải hàng không, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan cần bố trí trực 24/24 giờ, giải quyết ngay đề xuất điều chỉnh lịch bay của các hãng do ảnh hưởng của bão.