Hành trình 15 năm nối ước mơ, chắp cánh khát vọng cho học sinh nghèo, mồ côi của Thiên Tân Group

Sáng ngày 19/9, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Thiên Tân Group phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Chân trời ước mơ - Hành trình 15 năm” để trao quà, tặng học bổng cho học sinh và trẻ em nghèo, mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi.

Quang cảnh buổi tổ chức chương trình. Ảnh: ĐX

Đến dự và chung vui với các em tại chương trình có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh....

Ý nghĩa của chương trình mà Thiên Tân Group đã thực hiện suốt 15 năm qua, không phải là ở chỗ đã hỗ trợ bao nhiêu tiền, hay đã trao bao nhiêu suất học bổng….mà là đã có bao nhiêu học sinh hoàn thành giấc mơ đến trường, tự lo và trang trải được cuộc sống cho bản thân, trở thành công dân có ích cho xã hội…”. Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Tân Group Huỳnh Kim Lập.

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Tròn 15 năm kể từ khi khởi động và duy trì chương trình “Chân trời ước mơ” đến nay, hàng trăm trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi…được Thiên Tân Group bảo trợ, trao học bổng với mức từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/em/tháng, để các em tiếp tục được đến trường.

Điều khác biệt so với những chương trình khác đó là không chỉ dừng lại ở việc trao 1, hay vài suất học bổng/em và chấm hết, “Chân trời ước mơ” đã đồng hành lâu dài với các học sinh.

Theo đó suốt 1,5 thập kỷ qua, Thiên Tân Group đã cấp học bổng toàn phần đến hết lớp 12 cho 169 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi… với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm trao quà cho các em. Ảnh: CP

Song song đó, Thiên Tân Group còn hỗ trợ cho trẻ tại Cô nhi viện Phú Hòa, với số tiền hàng tỷ đồng.

Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Tân Group Huỳnh Kim Lập tâm sự: “Với Thiên Tân Group, ý nghĩa của chương trình mà Thiên Tân Group đã thực hiện suốt 15 năm qua, không phải là ở chỗ đã hỗ trợ bao nhiêu tiền, hay đã trao bao nhiêu suất học bổng….mà là đã có bao nhiêu học sinh hoàn thành giấc mơ đến trường, tự lo và trang trải được cuộc sống cho bản thân, trở thành công dân có ích cho xã hội…”.

Trong thời gian đến, Thiên Tân Group sẽ tiếp tục duy trì “Chân trời ước mơ”, để giúp thêm nhiều đứa trẻ được tiếp tục đến trường, được học hành đến nơi đến chốn và có cơ hội xây dựng tương lai của mình.

Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Tân Group Huỳnh Kim Lập. Ảnh: CP

Ghi nhận và đánh giá cao hành trình đầy nghĩa tình, trách nhiệm xã hội của Thiên Tân Group trong suốt 15 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm bày tỏ mong muốn và đề nghị các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Nhân rộng những mô hình ý nghĩa, những cách làm nhân văn, nối dài thêm nhiều vòng tay nghĩa tình, chung sức chăm lo cho trẻ em yếu thế và các hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó các cấp, ngành, địa phương cần chủ động rà soát, kịp thời hỗ trợ để mọi trẻ em đều được quan tâm, để không một trẻ nào bị bỏ lại phía sau.